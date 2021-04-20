Торги 19 апреля американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,53%, до 4163 пунктов, после достижения нового исторического максимума. Dow Jones продемонстрировал падение на 0,36%, а NASDAQ скорректировался на 0,98%. Лидерами снижения стали секторы циклических потребительских товаров (-1,14%) и информационных технологий (-0,88%). Единственным, кто закрылся в зеленой зоне, стал сектор недвижимости (+0,29%).

Акции Altria Group (MO: —6,2%) резко снизились после заявления администрации Байдена о рассмотрении возможности по снижению содержания никотина в табачной продукции.

Банк Morgan Stanley (MS: +1,8%) продемонстрировал сильные результаты за 1-й квартал 2021 года, а также подтвердил намерения предоставить доступ институциональным инвесторам к криптовалютным фондам.

Авиаперевозчик United Airlines (UAL: —1,6%) отчитался по EPS и выручке значительно хуже ожиданий. Скорректированные убытки на одну акцию втрое превысили показатель за аналогичный период 2020 года.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов остаются квартальные отчеты. Компании из индекса S&P 500 преимущественно опережают консенсус-ожидания рынка в части прибыли на 6,9%, что является исторически высоким показателем. Президент Байден и законодатели накануне обсудили возможность менее существенного повышения налоговой ставки на корпоративную прибыль, чем планировалось ранее. Эта возможность может стать краткосрочным драйвером роста широкого рынка.

Глобальные тренды по заболеваемости COVID-19 остаются неоднозначными: вчера было выявлено более 657 тыс. заболевших по всему миру, но в центре внимания продолжают оставаться новые штаммы вируса, а также прогресс прививочной кампании в США. Накануне стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (European Medicine Agency), вероятнее всего, подтвердит возможность применения вакцины J&J.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq на премаркете характеризуются повышенной волатильностью и торгуются возле нулевой отметки. Вероятно, котировки бумаг на американских биржах сегодня не покажут значительного роста. Более вероятен боковик.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Китайский CSI 300 опустился на незначительные 0,07%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,10%, Nikkei 225 скорректировался на 1,97%. EuroStoxx 50 снизился на 0,62%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис до открытия торгов выросла на два б.п., до 1,62%. Фьючерс на нефть марки Bent растет на 1,12%, до $64. Золото остается в боковике и торгуется на отметке $1769.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4130-4180 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 66 из 100, но по-прежнему отражет надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Опасения относительно новой волны пандемии начинают оказывать более значительное влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал небольшую коррекцию. Индикатор RSI продолжает находиться в зоне перекупленности (около 70 пунктов), поэтому краткосрочныи потенциал роста широкого рынка ограничен. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4085 пунктов.

Сегодня результаты за 1-й квартал 2021 года опубликует производитель медицинского оборудования Abbott (ABT). Инвесторы ожидают, что компания сохранит квартальную выручку на уровне показателей прошлого отчетного периода благодаря диагностическому сегменту. Основной драйвер как выручки, так и прибыли Abbott — диагностика COVID-19 за счет дешевых экспресс-тестов BinaxNOW, Panbio и ID NOW. Консенсус-прогноз предполагает, что квартальная выручка Abbott составит $10,69 млрд (+38,3% г/г), а EPS (не по GAAP) достигнет $1,27 (+95,4% г/г). При этом ожидается снижение EPS (не по GAAP) на 12,4% год к году.

Также во вторник, 20 апреля, квартальный отчет представит лидер рынка видеостриминга Netflix (NFLX). Ожидается, что выручка составит $7,12 млрд (+23,7% г/г) при операционной рентабельности на уровне 25%. EPS, по прогнозам, вырастет с прошлогодних $1,57 до $2,97, что полностью совпадает с прогнозом менеджмента.

Сегодня также отчитается за прошедший квартал крупнейший производитель табачной продукции Philip Morris International Inc. (PM). Консенсус-прогноз закладывает ожидания по умеренному увеличению выручки на 1,6% г/г, до $7,27 млрд. Однако более высокие темпы роста ожидаются в показателях скорректированной прибыли (+19% г/г) и прибыли на акцию по GAAP (+19% г/г).