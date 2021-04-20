Российский рубль, несмотря не некоторое геополитическое затишье и рост цен на нефть до 68 долларов за баррель, не демонстрирует уверенного укрепления.

Сегодня утром рост был очень символический, он быстро закончился, как только пришли общие заявления от российских властей о "низкой точке" взаимоотношений США и России. Очевидно, игроки не уверены в том, что текущий геополитический узел удастся спокойно развязать.

С одной стороны, российские власти уже не смогут просто отвести войска и сделать вид, что ничего не происходит. В этом случае, политическое напряжение перенесется внутрь страны, что для властей очень нежелательно. С другой стороны, коллективный Запад также не может идти на уступки, так как сразу же возникнут обвинения в "умиротворении агрессора".

Ситуация тупиковая. Параллельно, заметно невооруженным глазом, идут движения на финансовых рынках. Инвесторы, скорее всего пока суверенные, уходят от системных рисков в качественные активы, не связанные со сторонами конфликта. Уходят от доллара, уходят от рубля.

А вот на классический вопрос — куда уходят, "куда несешься ты"?— ответа нет, не дает ответа, ни Россия, ни ЦБ с Минфином, ни даже менеджмент Сугрутнефтегаза.