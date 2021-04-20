Несмотря на позитивный внешний фон рубль на старте торгов испытал кратковременное давление, перейдя затем к укреплению. Глобальные площадки и нефтяные цены с начала дня повышались, но незадолго до открытия основной российской сессии фондовые индикаторы стали снижаться, в то же время нефть некоторое время продолжала расти.

Давление на глобальные рынки оказывает возобновившийся рост доходностей гособлигаций США, угрожающий всплеском инфляции и более ранним ужесточением монетарной политики ФРС. На фоне усиления пандемии во многих регионах это вызывает беспокойство относительно скорости восстановления мировой экономики.

Рубль поначалу сопротивлялся ухудшению внешнего фона. Затухание антироссийской риторики на Западе и признаки возможного улучшения отношений между Россией и Штатами оказывают поддержку рублевым активам. Посол США в Москве направился в Вашингтон для консультаций, отметив, что вернется до встречи президентов России и США. Это свидетельствует о достаточно высоких шансах на ее проведение.

Развивающиеся валюты в начале дня укреплялись благодаря снижению доллара. Но затем он стал быстро восстанавливаться, значительно ухудшив ситуацию в секторе. В результате большинство представителей вышло в минус.

Российский долговой рынок не смог возобновить восстановление. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI некоторое время повышался, но затем резко сдал позиции, обновив вчерашний минимум.

После старта основной российской сессии внешний фон ухудшился: мировые фондовые индикаторы ускорили снижение, а затем и нефть стала быстро сдавать позиции от новых месячных вершин. В результате рубль резко просел, выйдя в ощутимый минус.

Дополнительное давление на все рублевые активы оказала новость о том, что сотрудники СБ Украины по всей стране переведены в режим повышенной готовности, усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие их деятельности, в большинстве областей проводятся масштабные антитеррористические учения.

НЕФТЬ НЕ УДЕРЖАЛАСЬ НА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕРШИНАХ

В первой половине дня нефтяные цены поступательно росли, но затем стали сдавать позиции. К текущему моменту котировки отскочили, сейчас Brent находится около значения $67,4, прибавляя 0,5%.

Быстрое восстановление доллара оказывает давление на большинство сырьевых товаров. Дополнительным негативом для нефти выступает непростая эпидемиологическая обстановка во многих странах, являющихся крупными потребителями углеводородов.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяных котировок может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,9 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,2 млн барр.

ДОЛЛАР РАЗВЕРНУЛСЯ ВВЕРХ

Поначалу американская валюта находилась под давлением, индекс доллара (DXY) в первой половине дня обновил полуторамесячный минимум. Однако затем котировки перешли к активному росту, сейчас DXY прибавляет 0,1% вблизи отметки 91,2 п.

Европейская валюта в первой половине дня продолжала развивать восходящее движение, стартовавшее вчера. Пара EUR/USD достигла максимальных с начала марта уровней, но затем стала быстро снижаться, торгуясь сейчас с нулевым изменением около значения 1,204.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Пара USD/RUB продолжает развивать восходящее движение, направившись к верхней границе диапазона консолидации 75,22-78,05. В случае ее пробоя следующей целью роста доллар может выступить уровень 80 руб.