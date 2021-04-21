Среда будет спокойным днем на события
Европейские фондовые индексы снизились во вторник. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 1,9%, британский индекс FTSE 100 потерял 2%, немецкий DAX снизился на 1,55%, а французский CAC просел на 2,09%.
Европейские площадки болезненно отреагировали на информацию о том, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) во вторник рекомендовало добавить предупреждение о возможном образовании тромбов к информации о вакцине против коронавируса Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson.
Фондовый рынок США также подвергся распродажам. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq просел на 0,92% до 13786 пункта, Dow потерял 0,75%, до 33821,3, а S&P500 потерял 0,68% и составил 4134,9.
Акции Boeing снизились на 4,1% из-за неожиданного ухода финансового руководителя, что стало ещё одним шоком после того, как компания восстанавливается после пандемии и кризиса вокруг 737 MAX.
Бумаги United Airlines просели на 9% после публикации накануне слабого отчета за квартал. Убыток по итогам первого квартала составил $7,5 на акцию, что оказалось хуже прогноза аналитиков в $7,08.
В динамике бумаг Johnson & Johnson фактор сильного отчета перевесил негатив от распространяющейся информации о риске возникновения тромбозов. Согласно отчету, прибыль на акцию по итогам квартала составила of $2,59 против ожидаемых $2,34. После закрытия основной торговой сессии свои финансовые результаты опубликовал Netflix. Бумаги Netflix падали на 10% по итогам отчета за квартал. Причиной резкого снижения стал меньший, чем ожидалось прирост подписчиков: компания отчиталась о росте в 3,98 млн, в то время как прогноз предполагал рост в 6,2 млн. Тем не менее финансовые показатели за квартал оказались лучше ожиданий.
С точки зрения запланированных событий среда ожидается будет спокойным днем на события. В Великобритании выйдет данные по индексу потребительских цен.
Среди отчетов пятницы стоит отметить только Verizon, Kinder Morgan.
После волны роста западные площадки взяли небольшую паузу. С начала апреля акции уже продемонстрировали уверенный рост и пока признаков смены тенденции на рынке нет.
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