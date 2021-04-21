Снижение российского рынка акций вчера продолжилось: Индекс Мосбиржи закрылся с потерей 0,6%. Но причиной вчерашних неагрессивных продаж стала уже не политика, а снижение американского рынка акций, который начал откат от верхней границы восходящего канала на уровне около 4175 пунктов по Индексу S&P500.

Хорошая статистика по экономике США и сильная корпоративная отчетность за первый квартал уже отыграны, поводов для пробоя канала нет. Так что коррекция за океаном вполне логичная. Поддержка в виде нижней границы канала проходит сейчас в районе 4000 пунктов, но не факт, что S&P500 спустится до этого уровня.

Примерно аналогичная картина и по Индексу Мосбиржи: он также находится в восходящем канале, вот только политика помешала дойти до его верхней границы. Поддержкой по рублевому индикатору выступает район чуть выше 3500 пунктов.

Однако особого желания распродавать российские акции не видно, о чем наглядно свидетельствует динамика лидера рынка — Сбербанка, который закрыл вторник с потерями лишь в 0,1%.

Сегодня с утра внешний фон вновь умеренно негативный. Американские фьючерсы и нефть торгуются в "красной" зоне, перестал падать доллар к корзине мировых валют. Так что открытие нас ждет в легком минусе, и, скорее всего, в течение дня мы потихоньку поползем вниз.

Однако пока в плюсе торгуются промышленные и драгоценные металлы, в том числе золото, которое завершило нисходящий тренд от начала августа прошлого года и пытается сформировать новую волну подъема. Поэтому ждем продолжения роста акций золотодобытчиков, которым поможет и слабый рубль. Позитивно смотрим и на "Норникель".

Рубль на утренних торгах пытается подрасти, компенсировав часть вчерашних потерь. Но техническая картина для рубля негативна — пара доллар-рубль так и не смогла пройти поддержку 76, которая ранее была верхней границей боковика.

Теперь ждем ухода пары ближе к следующему сопротивлению 78. Драйвером этого движения может быть как новые политический или санкционный негатив, так и окончания нашего налогового периода, который пока лишь не дает рубли сильно опуститься.