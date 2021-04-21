Рынки акций уходят в легкую коррекцию
Снижение российского рынка акций вчера продолжилось: Индекс Мосбиржи закрылся с потерей 0,6%. Но причиной вчерашних неагрессивных продаж стала уже не политика, а снижение американского рынка акций, который начал откат от верхней границы восходящего канала на уровне около 4175 пунктов по Индексу S&P500.
Хорошая статистика по экономике США и сильная корпоративная отчетность за первый квартал уже отыграны, поводов для пробоя канала нет. Так что коррекция за океаном вполне логичная. Поддержка в виде нижней границы канала проходит сейчас в районе 4000 пунктов, но не факт, что S&P500 спустится до этого уровня.
Примерно аналогичная картина и по Индексу Мосбиржи: он также находится в восходящем канале, вот только политика помешала дойти до его верхней границы. Поддержкой по рублевому индикатору выступает район чуть выше 3500 пунктов.
Однако особого желания распродавать российские акции не видно, о чем наглядно свидетельствует динамика лидера рынка — Сбербанка, который закрыл вторник с потерями лишь в 0,1%.
Сегодня с утра внешний фон вновь умеренно негативный. Американские фьючерсы и нефть торгуются в "красной" зоне, перестал падать доллар к корзине мировых валют. Так что открытие нас ждет в легком минусе, и, скорее всего, в течение дня мы потихоньку поползем вниз.
Однако пока в плюсе торгуются промышленные и драгоценные металлы, в том числе золото, которое завершило нисходящий тренд от начала августа прошлого года и пытается сформировать новую волну подъема. Поэтому ждем продолжения роста акций золотодобытчиков, которым поможет и слабый рубль. Позитивно смотрим и на "Норникель".
Рубль на утренних торгах пытается подрасти, компенсировав часть вчерашних потерь. Но техническая картина для рубля негативна — пара доллар-рубль так и не смогла пройти поддержку 76, которая ранее была верхней границей боковика.
Теперь ждем ухода пары ближе к следующему сопротивлению 78. Драйвером этого движения может быть как новые политический или санкционный негатив, так и окончания нашего налогового периода, который пока лишь не дает рубли сильно опуститься.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210421/833508165.html