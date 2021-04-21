Поводом остается рост опасений инвесторов относительно динамики восстановления мировой экономики на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. По данным ВОЗ во всех регионах наблюдается увеличение темпов роста числа заболевших. Исключением выступает Европа, где сохраняются карантинные ограничения, введенные правительствами в начале третьей волны и призванные сдержать распространение коронавируса. Сложная ситуация в Индии, где темпы роста заболеваемости устанавливают новые пики, превышающие максимумы прошлой осени более чем в 2,5 раза.

Наметилось ухудшение ситуации в Японии, где возможно ужесточение карантинных ограничений для сдерживания всплеска заболеваемости. Также вызывает опасения ситуация в Южной Америке и Канаде.

Сложившаяся ситуация ведет к пересмотру инвесторами ожиданий относительно темпов восстановления мировой экономики в сторону замедления. В результате на перегретых рынках, которые несколько недель подряд демонстрировали уверенный рост и обновляли исторические максимумы, активизировалась фиксация прибыли по длинным позициям, что привело к коррекционному снижению. Сказывается и отсутствие важной макроэкономической статистики, которая в последнее время поддерживала активность покупателей.

Выход данных во второй половине недели может стимулировать рынки к восстановлению. При этом, учитывая ухудшение ситуации с коронавирусом, особое внимание инвесторы уделят предварительным цифрам по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как негативные. Азиатские площадки теряют в пределах 2,1%. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,5%, торгуясь в районе 66,2 доллара за баррель.

По итогам вторника индекс МосБиржи потерял 0,6%. Сегодня утром, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания продаж в российских акциях, в результате чего индекс МосБиржи продолжит отступление от максимумов и перейдет в нижнюю половину диапазона 3500-3600 пунктов. В ходе сессии, в случае сохранения негативных тенденций на западных площадках, наш рынок продолжит снижение и сделает еще один шаг к нижней границе данного коридора.

Во вторник доллар и евро выросли по отношению к рублю на 0,6% и 0,5% соответственно. Сегодня на утренней сессии рубль предпринимает попытку восстановления, в результате чего пара доллар/рубль отступила в район 76,7 рубля. В дальнейшем, несмотря на негативный внешний фон, в случае снижение геополитических рисков национальная валюта может продолжить восстановление. Также фактором поддержки для рубля выступит подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 26 апреля.