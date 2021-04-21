Акции США падают второй день подряд: инвесторы продолжают анализировать финансовые результаты компаний (уже отчитались 65 компаний из S&P500) на фоне роста вспышек COVID-19 в различных частях мира. Во вторник лидером падения снова оказался Nasdaq. Доходность 10-летних облигаций США снизилась примерно до 1,56%. Доллар вырос против всех основных валют за исключением иены.

Нефть упала, в то время как золото показало скромный рост. Азиатские фьючерсы на акции указывают на то, что распродажа продолжится.

Исследование показало, что уровень бедности в США вырос до 11,7% в марте, что стало наивысшим уровнем с начала пандемии. При этом данные не отражают денежные выплаты, предусмотренные законом о стимулирующих мерах в экономике, подписанном в прошлом месяце.

По сообщению Reuters Джером Пауэлл написал сенатору Рику Скотту, что в этом году в США ожидается "немного более высокая" инфляция, но ФРС намерена контролировать любое продолжительное повышение, превышающее целевое значение в 2%.

Как сообщила сенаторам министр торговли Джина Раймондо, США столкнулись с кризисом национальной безопасности из-за отсутствия производства полупроводников. По ее словам, страна полностью зависит от Китая и Тайваня — это происходит на фоне новостей о том, что хакеры, связанные с Китаем, подозреваются в использовании уязвимостей в виртуальных частных сетевых устройствах для слежки за оборонной промышленностью США и другими организациями. Доллар дешевеет к иене на снижении доходности гособлигаций США

Цены на пиломатериалы в США взлетели до рекордных значений на фоне стремительно растущего спроса. Например, разница между фьючерсами и готовой продукцией на луизианскую сосну увеличилась более чем вдвое только в этом году, превысив $1100 за 1000 досок футов в понедельник. Для сравнения: во время последнего всплеска спроса на древесину (в первой половине 2018 года) спрэд превышал всего $440.

В среду ожидается, что квартальные результаты объявят следующие эмитенты из S&P500: Anthem, Baker Hughes, Nasdaq, Halliburton, TE Connectivity, NextEra Energy, NVR, Verizon, Globe Life, Equifax, Discover Financial Services, Lam Research, Crown Castle International, Kinder Morgan, Las Vegas Sands, Whirlpool, Chipotle Mexican Grill и Robert Half International.

Coca-Cola предоставила позитивные финансовые результаты за 1 квартал. Выручка и чистая прибыль компании превысили консенсус-прогноз. Органический рост выручки составил 1% г/г против —1,3% г/г консенсус-прогноза, за счет более высокого роста выручки в сегменте Латинской Америки (+7%) и АТР (+7%). Чистая прибыль на акцию составила $0,55 против $0,50 консенсус-прогноза, на фоне более высоких темпов роста продаж, снижения административных и маркетинговых расходов.

В целом менеджмент выразил уверенность в полном восстановлении бизнеса по мере нормализации мобильности потребителей. Несмотря на позитивные квартальные результаты, придерживаясь консервативного подхода, менеджмент сохранил предыдущий прогноз на год учитывая, что восстановление на некоторых рынках остается неустойчивым ввиду вспышек COVID-19. По итогам 2021 г. менеджмент ожидает органический рост выручки на уровне 7-9% и EPS на уровне $2,09-$2,19.

Мы позитивно оцениваем результаты компании. Наблюдается постепенное восстановление финансовых результатов.

United Airlines отчиталась за 1К21 хуже ожиданий на рынке. Выручка в $3,22 млрд оказалась хуже консенсус-прогноза на $30 млн. Чистый убыток на одну акцию (Non-GAAP) в $7,5 оказался ниже средних ожиданий на рынке на $0,45. Правда, по GAAP чистый убыток на одну акцию в $4,2 соответственно выше консенсус-прогноза на $0,71.

Умеренно негативная новость. Падение выручки в 1К21 год-к-году составило 60%. С учётом озвученного прогноза на 2К21 ожидается выручка на 55% ниже 2019 г., что находится в рамках ожиданий. С учётом новой оптимизированной структуры издержек менеджмент ожидает более высокой рентабельности по сравнению с 2019 г. Сильное падение в акциях после отчетности более чем на 10% (котировки опустились ниже $50) скорее связано именно с чересчур высоким уровнем цены, чем с самими результатами отчетности.

Компания Johnson & Johnson предоставила финансовую отчетность за 1 кв. 2021г. Выручка составила $22,3 млрд, что оказалось на 7,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года и на 1,2% выше консенсус-прогноза. Чистая прибыль на акцию составила $2,32 (+7% г/г), в то время как консенсус-прогноз был на уровне $2,12. В разрезе сегментов худшую динамику показал сегмент "Потребительское здоровье", выручка которого была на 2,3% ниже прошлогоднего показателя и составила $3,54 млрд.

Выручка сегмента "Биофарма" составила 12,2 млрд (+9,6%). Лучшим по результативности был сегмент «Медтехника», чья выручка выросла на 10,9% и составила $6,57 млрд. Компания повысила границы диапазона ожидаемой в 2021 году выручки на 100 млн до $90,6-91,7 млрд (среднее значение консенсус-прогноза было на уровне $92,3 млрд). Также компания повысила квартальные дивиденды на 5%, и теперь они составляют $1,06 на акцию. Продажи вакцины от covid-19 составили в первом квартале $100 млн. Российский рынок акций слегка повышается в начале дня

Мы оцениваем отчетность как умеренно позитивную. Однако отмечаем, что прогноз менеджмента по выручке не дотянул до ожиданий рынка. По нашему мнению, это связано с тем, что менеджмент пока не закладывает продажи вакцины от covid-19 в свой прогноз. В целом же обновленный прогноз менеджмента предполагает рост выручки на 9% в следующем году. Рост сегмента "Медтехника" частично связан со слабыми прошлогодними показателями, но мы отмечаем сильные результаты по продажам оборудования для хирургических операций, чьи продажи выросли на 26% г/г. Сегмент "Биофарма" в очередной раз показал сильные результаты и превзошел ожидания консенсус-прогноза на $84 млн.

Наибольший вклад в рост выручки сегмента внесли продажи препаратов Darzalex, Xarelto и Tremfya. Сегмент "Потребительское здоровье" ожидаемо показал слабые результаты на фоне прошлогодних высоких продаж сегмента из-за массовой скупки гигиенических товаров в начале пандемии.

Переговоры между платформой обмена сообщениями Discord с Microsoft закончились неудачей. Discord планирует сосредоточиться на развитии бизнеса в качестве отдельной компании, сообщил Reuters во вторник источник, знакомый с ситуацией. В марте агентство Reuters сообщало, что Microsoft ведет переговоры о покупке Discord за более чем $10 млрд. По данным Pitchbook, в прошлом году Discord привлекла $100 млн и на данный момент оценивается в $7 млрд. Сообщается, что в прошлом компания вела переговоры с Epic Games и Amazon.

Discord из наиболее известен своим бесплатным сервисом, который позволяет общаться с помощью видео, голосовых сообщений и текста и является популярным среди фанатов видеоигр. Во время пандемии Discord использовали для учебных групп, танцевальных классов, книжных клубов и других виртуальных встреч. У сервиса более 100 миллионов активных пользователей в месяц.

Умеренно положительная новость для Microsoft. Потенциальная сумма сделки в $10 млрд составляла примерно 0,5% от капитализации корпорации. В 2020 году свободный денежный поток компании составил $45 млрд и Microsoft произвела выплаты дивидендов и выкуп акций в совокупной сумме на $38 млрд за тот же период. С точки зрения прорывных технологий — у Discord нет особых конкурентных преимуществ перед другими сервисами и Microsoft в состоянии развивать подобное направление самостоятельно и с меньшими вложениями капитала.