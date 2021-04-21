МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Стриминговый гигант опубликовал отчётность за 1-й квартал, таким образом, один из основных бенефициаров "экономики на удалёнке" уже целый год ведёт бизнес в новых реалиях. И Netflix продолжает трансформироваться.

Во-первых, менеджмент подтвердил, что по свободному денежному потоку компания выходит в прибыль, и привлечение новых займов для развития не понадобится. Создание контента будет в дальнейшем финансироваться за счёт внутренних источников — из чистой прибыли.

Во-вторых, прирост подписчиков замедлился и оказался хуже прогнозов менеджмента: за последний квартал платных пользователей стало на 4 млн чел. больше (+2% кв/кв, что ниже 4,8% — среднего показателя за последние 12 кварталов). Динамика хорошо видна на первом графике ниже.

В-третьих, Netflix продолжает успешно конвертировать свою интернационализацию в выручку (см. второй график выше). За последние три года доля доходов от стриминга, полученная из-за рубежа выросла на 10 п.п.: с 45 до 55%, а поквартальные темпы роста выручки продолжают расти. За прошедший квартал выручка повысилась на 7,8% кв/кв, что больше среднего за последние 12 кварталов показателя в 5,7%.

Менеджмент Netflix отметил, что пандемия коронавируса замедлила создание нового контента, и отчасти слабый прирост базы подписчиков можно списать на это. Прогноз на второй квартал 2021 слабый, но компания ждёт, что во втором полугодии рост подписчиков ускорится, когда выйдет много новых фильмов и сериалов.

Дополнительный плюс для инвесторов — это объявленная программа обратного выкупа акций на сумму вплоть до 5 млрд долл., которая может начаться во втором квартале. В текущем моменте результаты разочаровали инвесторов: акции упали на 10% до линии поддержки около 200-дневной скользящей средней. С технической точки зрения, это привлекательный уровень для покупки.