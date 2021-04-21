Сегодня все инвесторы с нетерпением ждали послание президента России Федеральному собранию. Слухи циркулировали самые разные: от объявления войны до признания различных непризнанных республик.

Однако уже после часа выступления Путина стало понятно, что президент сосредоточился на внутренних делах России и никаких громких заявлений делать не будет. Главная тема послания — терпение и красная черта, которую мы (Кремль) сами начертим.

Спокойное выступление президента оказало благоприятное влияние на российский рынок. Вырос рубль, почти на 1%, укрепились наши ОФЗ, поднялся индекс РТС.

Однако вопросы у общественности, как российской, так и международной остались. Главный вопрос — как будут дальше выстаиваться отношения с Украиной? Второй важный вопрос — состоится ли саммит Путин-Байден или Байден-Путин?

От ответов на эти вопросы сейчас зависит судьба российского фондового рынка и рубля. Думаю, что уже скоро ответы будут, так как пауза не должна быть такой же долгой, как строительство Северного потока-2.