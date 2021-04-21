На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку, хотя внешний фон был достаточно благоприятным. В начале дня мировыми рынки и нефтяные цены снижались, но утром перешли к росту.

Рубль также быстро вернулся к укреплению, однако после открытия основной сессии российская валюта стала сдавать позиции из-за умеренного ухудшения внешнего фона.

Основным негативом по-прежнему выступает угрожающая динамика пандемии во многих регионах мира. На фоне ускорения массовой вакцинации это вызывает опасения относительно ее эффективности, что в целом ставит под угрозу сценарий высоких темпов роста глобальной экономики.

Для нас остается актуальной непростая геополитическая обстановка, периодически угрожающая эскалацией и в целом создающая негативный новостной фон, который отпугивает инвесторов от рублевых активов.

Развивающиеся валюты в основном демонстрируют разнонаправленную динамику, сопротивляясь восстановлению доллара, стартовавшему во второй половине предыдущей сессии.

Российский долговой рынок предпринимает еще одну попытку перелома негативной тенденции. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI совершил восходящий импульс, но быстро просел, растеряв почти весь плюс.

В конце послания российского президента Федеральному собранию рубль устремился вверх, так как не прозвучало слишком жестких геополитических заявлений, которых опасались многие инвесторы. Однако вскоре рубль стал проседать на фоне дальнейшего ухудшения внешней рыночной ситуации.

НЕФТЬ УСКОРИЛА СНИЖЕНИЕ

К закрытию предыдущей сессии нефть отыграла существенную часть сильного провала, но сегодня возобновила снижение. Утром котировки восстанавливались, однако после старта основной российской сессии нисходящее движение ускорилось. Сейчас Brent теряет 1,5% около отметки $65,3.

Давление на нефтяные цены оказало неожиданное увеличение запасов нефти в ночном отчете Американского института нефти. Кроме того, негативом выступает ухудшениe ситуации на мировых рынках и рост доллара.

Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,5 млн барр.

ДОЛЛАР ПРОДОЛЖАЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ

Вначале дня американская валюта испытала кратковременную просадку, но затем возобновила восстановление. После открытия европейской сессии индекс доллара (DXY) перешел к консолидации около достигнутых вершин. Сейчас DXY прибавляет 0,2% около значения 91,4 п.

Европейская валюта поначалу пыталась расти, но утром перешла к снижению. Во второй половине дня пара EUR/USD стала предпринимать коррекционные попытки, теряя сейчас 0,2% немного выше уровня 1,200.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Пара USD/RUB вновь не смогла закрепиться над уровнем 77 руб., резко откатившись. Таким образом продолжается консолидация в рамках диапазона 75,22-78,05. Поэтому, до закрытия дневной свечки за его пределами вероятно сохранение разнонаправленной динамики доллара.