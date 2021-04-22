Очень слабенько выглядел вчера российский рынок акций, несмотря на то, что с открытием европейских площадок практически все активы, за исключением нефти, пошли в гору.

Вроде бы и Владимир Путин поддержал рынок, не став делать громких заявлений относительно внешних угроз, чего мы несколько опасались накануне оглашения его послания Федеральному Собранию. Решение увеличить социальную поддержку отдельных слоев населения, а также увеличение финансирования регионов и инфраструктурных проектов также позитивно для акций.

Но настораживающим моментом стали слова про использование дивидендов. Не исключено, что будет увеличено налогообложение дивидендов, что станет негативом для рынка.

Но все-таки основным препятствие для роста рынка является очень тревожная внешнеполитическая ситуация, улучшения которой пока не видно. Вот и получается, что покупать страшно, а продавать жалко, тем более в условиях приближения дивидендных отсечек. Скорее всего, боковик сохранится и в течение ближайших дней.

Сегодняшнее утро нельзя назвать радостным. Американские фьючерсы после вчерашнего процентного роста слабо снижаются, в район 65 долларов за баррель ушла нефть, грозя пробить эту отметку и подешеветь еще на 1,5-2 доллара, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Так что на открытии торгов мы увидим небольшие продажи «голубых фишек».

Впрочем, ситуация в последние дни очень быстро меняется.

Из перспективных бумаг можно отметить акции золотодобытчиков. Золото после прорисовки «двойного дна» показывает явное намерение пойти вверх. Помочь в этом ему может возобновление снижения доллара. Вчера пара евро-доллар сверху вниз пробовала на прочность отметку 1,20, но завершила день выше нее. После снятия технической перекупленности по паре, ее рост может возобновиться.

С удивлением смотрим на черных металлургов. Бумаги сильно перекуплены и средне- и краткосрочно, но их рост продолжается. Пока акции компаний сектора стоит держать в портфелях, но новые покупки стоит делать лишь на просадках.

Неожиданно после речи Путина укрепился рубль, хотя ожидания поступления новых денег в экономику для российской валюты — негативный фактор. Но трейдеры отыграли отсутствие жесткой риторики в отношении наших внешних «недоброжелателей». Кроме того, сейчас сезон продажи валюты экспортерами для аккумулирования рублей под выплаты налогов.

Очень вероятное повышение ключевой ставки Банка России также идет на пользу рублю. Однако излишних иллюзий питать не стоит, ситуация на валютном рынке успокоилась и мы ждем повышения ставки всего лишь на 0,25 п.п.

Так что в ближайшее время рубль может еще подрасти и в паре с долларом даже протестировать поддержку 76. Однако фундаментальных факторов для сильного укрепления рубля по-прежнему нет.