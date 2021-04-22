• Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с минимальным отклонением или же с незначительным понижением в пределах 0.3%, в диапазоне 3550-3565 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3540, 3520 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3580, 3600 п.

• После открытия со сдержанным отклонением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона пока не создает условий для его сильного направленного движения. Предстоящее решение по процентной ставке ЕЦБ (14.45 мск.) едва ли окажет заметное влияние на локальный рынок акций.

• Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на индекс МосБиржи способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск.) и мартовской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (17.00 мск.).

В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+0.26%) и РТС (+0.60%) завершили основные торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.64%.

Несмотря на утреннее ухудшение внешнего фона, индексы МосБиржи и РТС заметно подросли в первые минуты торгов. Весь остаток дня они провели в состоянии довольно волатильной консолидации в позитивной плоскости. Позднее их поддержало вечернее улучшение настроений на ключевых западных фондовых рынках.

Надо отметить, что негативная внутридневная динамика нефтяных фьючерсов не сумела переломить вчерашний позитивный настрой на локальном рынке акций. Между тем, контракты на нефть сильно просели в середине дня и возобновили падение после непродолжительного коррекционного отскока.

Опубликованная вечером еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США носила скорее нейтральный характер. Незначительное увеличение запасов сырой нефти и бензина было полностью компенсировано немного более масштабным приростом запасов дистиллятов.

Добавим, что вчерашнее выступление президента РФ с посланием Федеральному Собранию не оказало явного влияния на ход торгов в России. Во время этого мероприятия мы наблюдали лишь довольно резкую, но непродолжительную волну укрепления курса российской валюты.

В четверг утром июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM1) торгуются в состоянии умеренной бэквордации величиной в 19 п. или около 1.3% по отношению к базовому индикатору. За минувшие сутки участники срочного рынка несколько смягчили негативную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-5%.

Самой заметной тенденцией в отраслевом разрезе стали возобновившиеся покупки в акциях металлургических предприятий: Северсталь (CHMF RM, +4.51%), НЛМК (NLMK RM, +2.51%), ММК (MAGN RM, +1.44%), Полюс (PLZL RM, +1.91%), Русал-ао (RUAL RM, +3.96%).

Интерес к указанному сектору подогрела публикация сильных финансовых результатов ММК по МСФО за 1 квартал 2021 года. Квартальная выручка металлургической компании возросла на 18.0% в сравнении с предыдущим кварталом и на 27.8% в сравнении с 1 кварталом 2020 года. Ее чистая прибыль увеличилась на 52.4% в сравнении с предыдущим кварталом и на 264.1% в сравнении с аналогичным периодом годичной давности. Кроме того, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» может выплатить квартальные дивиденды в размере 1.795 руб. на акцию. Это составляет порядка 2.6% от текущего биржевого курса указанных бумаг.

Стоит отметить сильное однодневное повышение стоимости акций Алроса (ALRS RM, +3.21%). Вчера эти бумаги сумели обновить свой исторический максимум и закрылись вблизи максимального внутридневного значения. Таким образом, после большого количества попыток они пробили сильное долгосрочное сопротивление, располагавшееся в районе 110 руб. С технической точки зрения наметившийся рост этих бумаг способен продолжиться в ближайшие дни.

В акциях АФК Система (AFKS RM, +2.11%) возобновились покупки после их довольно масштабной четырехдневной просадки. Инвесторы и спекулянты ожидают, что скорое первичное размещение акций принадлежащего эмитенту лесопромышленного холдинга Segezha Group будет успешным. Оно готовится на фоне сильного роста мировых цен на пиломатериалы с апреля прошлого года.

Заметной просадкой против растущего рынка отличились бумаги TCS-гдр (TCSG RM, —1.60%). Вчера их не поддержала новость о том, что эмитент планирует провести выкуп своих GDR на сумму до $45 млн в достаточно короткий срок с 22 апреля по 31 августа 2021 года. Эти бумаги сильно выросли в цене с апреля прошлого года и теперь выглядят дорогими на текущем уровне.

Слабее рынка также торговались бумаги Yandex clA (YNDX RM, —0.38%), МТС (MTSS RM, —0.02%), MAIL-гдр (MAIL RM, —1.45%), МосБиржа (MOEX RM, —0.06%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —0.04%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский Nikkei225 вырос на 2.1.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Тем не менее, умеренный утренний спад нефтяных котировок создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным спадом.