Цены на нефть начали отступать
Цены на нефть в среду оставались под давлением на фоне тревожной ситуации с эпидемией коронавируса в Азии. Индия в среду сообщила об очередном рекорде по числу смертей от инфекции. Япония рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в крупных городах Токио и Осаке. Новые локдауны могут пагубно сказаться на потреблении топлива в регионе.
Фьючерсы на Brent оказались в диапазоне $65-65,5 за баррель и сегодня с утра снижение продолжается. После падения на 5% от месячных максимумов котировки могут кратковременно отскочить, если сложится благоприятный сентимент. Однако потенциал для более глубокой коррекции сохраняется. Котировки могут постепенно вернуться в район $62-64 за баррель, где провели несколько недель перед скачком 14 апреля.
Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду оказалась хуже ожиданий. Запасы нефти и дистиллятов выросли, хотя ожидалось снижение. Запасы бензина увеличились незначительно, и это было главным позитивом, поскольку не противоречило логике постепенного входа в высокий сезон по спросу на автомобильное топливо.
Уровень добычи остается стабильным, около 11 млн б/с. Несмотря на рост буровой активности выраженного увеличения производства пока не наблюдается. Посмотрим, как будет развиваться ситуация к концу II квартала.
Чистый импорт на прошлой неделе сократился на 0,4 млн б/с. Загрузка НПЗ осталась на уровне 85%. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, снизились по сравнению с предыдущей неделей на 1,6 млн баррелей до 18,7 млн.
ОПЕК+ готовится ко встрече на следующей неделе, на которой параметры сделки по ограничению добычи нефти могут быть скорректированы или оставлены в действующем виде. Ранее 1 апреля альянс принял решение увеличить добычу на 350 тыс. б/с в мае, столько же в июне и еще 400 тыс. б/с в июле. Также в течение 3 месяцев полностью прекратит свои добровольные сокращения на 1 млн б/с Саудовская Аравия.
Reuters сообщает, со ссылкой на источники в ОПЕК, что изменений по сделке не предвидится. Встреча ОПЕК+ может носить исключительно мониторинговый характер. На 26 апреля запланирована закрытая встреча технического комитета, на котором обсуждаются основные рыночные показатели и уровень соблюдения сделки в предыдущем периоде. 28 апреля пройдет заседание министерского комитета ОПЕК и ОПЕК+ в формате видеоконференции.
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