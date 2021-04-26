Большую часть недели фьючерс на индекс РТС провел в "зоне быков". Последние три торговых дня прошли под знаком роста фондового рывка. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сделал акцент на поддержке малого и среднего бизнеса и на инфраструктурных проектах и инвесторам это понравилось. Если бы центральной темой послания были бы не внутренние социальные и экономические вопросы, а тема конфронтации с Западом то по итогам недели роста рынка мы бы не увидели.

Важным аспектом является то, что рост нашего рынка посходит синхронно с ростом индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM). В пятницу этот индекс вырос на 1,45%. Экономическая активность в США демонстрирует подъем, отечественная экономика также восстанавливается бустрее чем прогнозировал ЦБ. В целом мировую экономику ждет восстановление. И вот на таком фоне часть инвесторов которые не успели купить американские акции перед последней волной роста которая началась 25 марта, покупают более дешевые, с фундаментальной точки зрения акции развивающихся стран. Тем более что на прошлой неделе вышли хорошие данные по экономике Китая.

Покупать не страшно — появилась хорошая новость с фронта борьбы с коронавирусом. В США возобновились прививки вакциной от коронавируса Johnson & Johnson. Специалисты пришли к выводу что ее преимущества перевешивают риски. Если взглянут на наш рынок более глобально, три последних дня роста не выбили его из боковой динамики, наблюдающейся с начала января. Тут для "быков" есть проблемы. 15 марта они пытались пробить наверх локальный максимум февраля 151200 по фьючерсу на индекс РТС но неудачно. Получилось "ловушка для "быков"", поэтому по мере приближения фьючерса к этому уровню, давление продавцов будет возрастать.

С ценами на золото также все интересно складывается. Они остаются в рамках локального поглощательного тренда, сформированного 31.03.21, но в последние два дня прошлой недели снижались. Великобритания, Израиль и ряд друг стран добились больших успехов на фронте массовой вакцинации и этот факт придавливает цены. На графике доходности 10-летних облигаций США есть важный уровень поддержки 1,528. На прошлой неделе снижение доходности приостановилось и мы наблюдали небольшой рост доходности от этого уровня. Для золота это не очень хорошо. Цены теперь могут застрять в зоне консолидации 1750-1800 долларов. Ставку на масштабное падение цен на золото я бы не делал — просто бы воздержался бы от покупок вблизи отметки 1800. Когда же "быкам" удаться закрепится выше этого уровня, цены поднимутся в район 1870 где проходит нисходящий тренд.

Доллар США упал до двухмесячного минимума что благоприятно для сырьевых товаров, фондовые биржи Азии растут. Для нашего рынка все скрадывается хорошо, если не считать технического фактора. Индекс РТС и фьючерс на него двигаются в рамках локального повышательного канала, верхняя граница которого для фьючерса находится в районе 150100. На сегодня "люфт для роста" рынка небольшой. Есть вероятность что после достижения этого уровня котировки акций начнут снижаться. Российский рынок акций будет искать новые катализаторы для роста для того чтобы индекс РТС вышел наверх из четырехмесячного бокового диапазона. Посмотрим в какую сторону начнут двигаться котировки нефти после мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет 27-28 апреля.