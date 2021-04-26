Европейский фондовый рынок показал первое снижение за восемь недель. Фоном для снижения послужил рост числа случаев коронавируса в мире, которые нейтрализовал оптимизм в отношении сильного сезона отчетности. По итогам 5 рабочих дней общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,8%. Европейские индексы продемонстрировали отрицательную динамику за неделю: британский FTSE 100 —1,22%, немецкий DAX —1,1%, CAC —0,5%

Снижению способствовала информация, что Франция ввела новые региональные блокировки для ограничения распространения COVID, при опасениях в отношении темпа компаний вакцинации в некоторых странах. Опасения в отношении темпа вакцинации усилились после того, как Британия сообщила, что должна будет замедлить темп распространения вакцины в следующем месяце из-за задержек поставок.

В пятницу основные фондовые индексы США уверенно прибавляли. Динамика американских индексов за неделю была отрицательной: DOW —0,46%, S&P —0,13%, Nasdaq —0,7925. Данные IHS Markit показали, что в апреле деловая активность в США росла рекордными темпами. Составной индекс, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, по предварительным оценкам, вырос до 62,2 с 59,7 в марте, что стало рекордным показатель с октября 2009 года.

Последние несколько недель рынок ждет анонса плана повышения налогов с тем, чтобы профинансировать план поддержки американских семей стоимостью в $1 трлн. Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала до 39,6% с 20,.0% для людей, зарабатывающих более $1 млн.

На предстоящей неделе ожидается большое количество событий. Во вторник в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В среду в еврозоне с речью выступит президент ЕЦБ Лагард. Также в среду будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление FOMC. В понедельник Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за апрель.

В четверг еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за апрель. В этот же день Германия представит индекс потребительских цен за апрель. В пятницу страны еврозоны сообщат об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В четверг США объявят об изменении объема ВВП за 1-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за март и индекс себестоимости рабочей силы за 1-й квартал, и заявят об изменении личных доходов и расходов за март.

Неделю будет максимально насыщенной на отчеты. Свои финансовые результаты опубликуют Tesla, Amazon, eBay, Alphabet, Apple, Facebook, Microsoft, Qualcomm, Exxon Mobil, Chevron, Boeing, General Electric, Caterpillar, United Parcel Services, Visa, Merck & Co, Eli Lilly & Co, Amgen, Bristol-Myers Squibb, Ford Motor, Comcast, Starbucks.