Главным событием прошедших выходных стало заявление президента Чехии, согласно которому у спецслужб есть две версии взрыва злополучного склада боеприпасов в 2014 г: халатность персонала и теракт. То есть, ни о каких доказательствах причастности России к инциденту речи вообще не идет.

Таким образом, получается, что на какое-то время рублевые активы очистились от санкционных и политических рисков. Но все-таки уверенности, что Индекс Мосбиржи на этом бегом бросится догонять далеко ушедшую вперед Америку, нет никакой.

Пока же внешний фон складывается позитивный: в легком плюсе торгуются американские индексы, а также промышленные и драгоценные металлы. Правда, на процент падает нефть, грозя закрепиться ниже 65 долларов за баррель.

Кроме нефти негативным для рынка акций является пятничное решение Банка России повысить ставку сразу на 0,5 п.п. Это приведет к росту издержек компаний на обслуживание долгов и содержание маржинальных позиций трейдерами. С другой стороны, ключевую ставку в 5% мы все равно бы увидели в самом обозримом будущем, поэтому вердикт ЦБ особым сюрпризом не стал.

Сегодня российский рынок акций имеет все шансы обновить исторический максимум. Сейчас Индекс Мосбиржи расположился посередине восходящего канала. До его верхней границы 3670 пунктов пространства для роста вполне достаточно.

Однако увлекаться покупками не советуем. С большой вероятностью ближе к концу недели в преддверии майских праздников многие начнут сокращать лонги. Да и Америка торгуется практически на сопротивлении, в любой момент грозя начать легкую коррекцию.Из бумаг перспективно на ближайшие дни выглядит Сбербанк. Банковский сектор является главным бенефициаром роста ключевой ставки, поскольку растет не только его маржинальность бизнеса, но и отток клиентов сократится из-за повышения ставок по депозитам. Снижение же политических рисков может активизировать покупку акций Сбера нерезидентами.

По-прежнему рекомендуем на среднесрочную перспективу наращивать позиции по "Роснефти". Бумага в последние недели игнорирует весь позитив. Но рано или поздно она выстрелит, как это наблюдалось неоднократно.

Золото находится на сопротивлении 1780 долларов за унцию. То, что эта отметка не была пройдена сходу на прошлой неделе, пока не вызывает опасений прекращения роста драгметалла. Пока разворот после прорисовки "двойного дна" в начале и середине марта, остается в силе. Поэтому акции золотодобытчиков нужно как минимум сохранять в портфелях.

Это же относится и черным металлургам.

Рубль наиболее сильно откликнулся на прошлой неделе на снижение политических рисков, получив в пятницу еще стимул от решения ЦБ по ставке. Сейчас пара доллар-рубль пытается закрепиться под не очень сильной поддержкой 75,3. И это вполне может получиться на окончании налогового периода. Однако к концу недели ждем ослабления российской валюты как из-за уменьшения продажи долларов и евро экспортерами, так и из-за частичного ухода трейдеров в валюту накануне длинных выходных, когда ликвидность рынка сильно упадет.