Основными движущими факторами для мировых рынков продолжают оставаться ситуация с коронавирусом и динамика ставок в США.

Рост заболеваемости, отмечаемый в большинстве регионов мира, способствует ухудшению ожиданий инвесторов относительно динамики мировой экономики и ведет к фиксации прибыли по длинным позициям на перегретых рынках. Сдерживающим фактором для продаж выступают темпы вакцинации в США и ожидание более быстрого восстановления экономики Штатов. Плюс к этому, предварительная статистика за апрель показывает, что в Европе, несмотря на дополнительные карантинные ограничения, введенные в связи с третьей волной коронавируса, и на сложности с вакцинацией, продолжает расти деловая активность, что поддерживает более оптимистичный взгляд инвесторов на динамику экономики европейских стран.

Фактором, способствующим активизации спроса на рисковые активы, выступает коррекция в долларовых ставках. Так, в рамках прошедшей недели доходность 10-летних казначейских облигаций в США закрепилась ниже отметки 1,6%, установив минимумы более чем за месяц. В рамках предстоящей недели инвесторы продолжат следить за ситуацией с долларовыми ставками. Продолжение коррекционного снижения будет способствовать сохранению интереса инвесторов к риску.

Здесь отметим и предстоящее заседания ФРС США. Регулятор постарается поддержать уверенность рынков в сохранении мягкой денежно-кредитной политики продолжительное время, необходимое для существенного улучшения ситуации в американской экономике, что также может способствовать продолжению снижения долларовых ставок. Плюс к этому, в Штатах фокус внимания инвесторов будет направлен на налоговые инициативы, информация о которых на прошедшей неделе способствовала активизации продаж на рынке акций.

Из макроэкономической статистики на предстоящей неделе отметим предварительные цифры по ВВП Германии и США за первый квартал, а также индекс потребительских цен в Еврозоне, индекс делового климата в Германии, данные по заказам на товары длительного потребления и индекс доверия потребителей в США, индекс деловой активности в производственном секторе Китая. Плюс к этому инвесторы продолжат следить отчетностью крупных компаний в США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Инвесторы продолжают отыгрывать хорошие предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Ведущие азиатские площадки, несмотря на сложности с коронавирусом в регионе и, в частности, в Индии, прибавляют в пределах 1,5%. Исключение составляет рынок Китая, теряющий 0,4%.

Фьючерсы на основные американские индексы торгуются чуть выше уровней пятничного закрытия. На рынке энергоносителей преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1%, отступив в район 65,5 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс МосБиржи снизился на 0,1%. Сегодня, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи уже на открытии обновить исторические максимумы и закрепится выше 3600 пунктов. В ходе сессии внешняя конъюнктура продолжит толкать российские бумаги вверх, в результате чего рынок попытается выйти в середину диапазона 3600-3700 пунктов. При этом, учитывая ситуацию в ценах на нефть, хуже рынка может выглядеть нефтегазовый сектор, что сдержит рост индекса МосБиржи.

В пятницу доллар снизился к рублю на 0,6%, евро прибавил 0,1%. Сегодня на утренней сессии рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам, что привело к отступлению пары доллар/рубль ниже 74,9 рубля. В дальнейшем ожидаем попыток продолжения роста рубля, чему способствуют уровни в ценах на нефть и снижение геополитических рисков. В результате американская валюта закрепится в диапазоне 73-75 рублей, который, на наш взгляд, будет актуальным для нее в рамках предстоящей недели.