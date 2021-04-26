Коронавирус ограничивает топливный спрос
Нефть находилась под давлением. Ситуация в Индии остаётся основным опасением на рынке. Власти страны ежедневно сообщают об антирекордах заболеваемости и смертности. В Японии режим чрезвычайной ситуации охватывает четверть населения.
Частичную поддержку нефтяным котировкам оказывает статистика из США. На прошлой неделе число активных нефтяных буровых сократилось на 1 штуку до 438 единиц. Пока нефть проявляет неуверенность, цены на сталь и железную руду в Китае обновляют максимумы.
Ситуация частично провоцируется запросами властей ряда провинций относительно соблюдения производственных ограничений сталеварами в рамках борьбы с загрязнением воздуха.
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