Нефть находилась под давлением. Ситуация в Индии остаётся основным опасением на рынке. Власти страны ежедневно сообщают об антирекордах заболеваемости и смертности. В Японии режим чрезвычайной ситуации охватывает четверть населения.

Частичную поддержку нефтяным котировкам оказывает статистика из США. На прошлой неделе число активных нефтяных буровых сократилось на 1 штуку до 438 единиц. Пока нефть проявляет неуверенность, цены на сталь и железную руду в Китае обновляют максимумы.

Ситуация частично провоцируется запросами властей ряда провинций относительно соблюдения производственных ограничений сталеварами в рамках борьбы с загрязнением воздуха.