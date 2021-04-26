МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. К текущему моменту четверть компаний S&P 500 опубликовали свои финансовые показатели, а на этой неделе их обнародуют ещё около 180 эмитентов. В разбивке по секторам больше всего отчётностей будет опубликовано из сектора промышленных компаний (30 штук), сектора IT и телекоммуникационных компаний в сумме дадут 31 публикацию, из сферы здравоохранения результаты обнародуют 25 корпораций, финансов — 18. Крупные энергетические компании Exxon Mobil и Chevron опубликуют данные в пятницу.

Особое внимание стоит уделить середине недели. Вторник и среда, когда будут отчитываться тяжеловесы индекса — Apple, Microsoft, Amazon, Google и Facebook — могут стать волатильными днями на рынке, так как резкое движение акций крупных компаний может сдвинуть весь индекс в любую сторону. Только на эти пять компаний приходится 21,5% веса в S&P 500.

Для большинства эмитентов не проблема превзойти ожидания рынка по выручке или чистой прибыли на акцию, но по мере выхода экономики из пандемии и возврата в нормальное состояние особую важность приобретают прогнозы менеджмента на будущие периоды — второй квартал и весь 2021 год. На прошлой неделе Netflix, один из бенефициаров коронавирусных ограничений, показал небольшой прирост подписчиков и дал слабый прогноз на ближайший квартал. Как итог — акция стримингового сервиса провалилась после публикации. Похожая ситуация у Intel, для которого текущий год, по словам главы компании, является ключевым.

Для рынка в целом важно увидеть как можно более сильные результаты компаний. Котировки далеко оторвались от фундаментальных показателей: у индекса S&P 500 прогнозный мультпликатор P/E, показывающий отношение капитализации к чистой прибыли, сейчас находится на отметке 22 — заметно выше средней за последние пять (17,8х) и десять лет (15,9х). Рост чистой прибыли и хорошие прогнозы на будущие периоды помогут американским акциям оправдать свои высокие ценовые уровни.