Рубль начинал день с достаточно уверенного укрепления, но затем растерял часть своих достижений. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4870 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,98% на день, 5,01% на неделю и 5,28% на месяц.

Давление на рубль оказывает нефть, которая активно дешевела на опасениях слабого спроса из-за тяжёлой коронавирусной ситуации в ряде ключевых стран потребителей. Кроме того, осложнением для рубля можно считать ситуацию в турецкой лире, которая в первой половине дня слабела до 8,48 за доллар на фоне очередных разногласий Вашингтона и Анкары по вопросу геноцида армян в Османской империи.

В целом доллар на Forex был довольно слабым. AUD и NZD отыгрывали у него 0,4% и 0,3% соответственно. Однако в паре с евро доллар смог отыграть около 0,1%. Поэтому рубль смотрелся сильнее против европейской валюты. Ситуация к вечеру может заметно ухудшиться, если продолжит расти доходность казначейских обязательств США.

На европейской сессии доходность по 10-летним бумагам достигла уже 1,60% по сравнению с 1,56% в пятницу. В данном случае появляются опасения, что сильная статистика по США может заставить ФРС задуматься о сокращении программы количественного смягчения.