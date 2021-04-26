Несмотря на позитивный внешний фон в понедельник рубль открылся вниз, но быстро восстановился, обновив месячный максимум в паре с долларом. Поначалу мировые рынки повышались, продолжая развивать восходящее движение пятницы.

После старта основной российской сессии глобальные площадки стали сдавать позиции, а нефть ускорила снижение, находясь под давлением с начала дня. На этом фоне рубль растерял значительную часть сегодняшних достижений, оставаясь в небольшом плюсе.

Негативом по-прежнему выступает тяжелая ситуация с пандемией в Индии и некоторых других регионах. В то же время продолжение массовой вакцинации, а также сильная корпоративная отчетность препятствуют развитию устойчивого нисходящего движения рисковых активов.

Для нас дополнительным позитивом выступает некоторое улучшение на Западе риторики, касающейся России. Кроме того, заявления российских властей свидетельствуют о высоких шансах проведения встречи между президентами России и США.

Благодаря слабости доллара развивающиеся валюты сегодня умеренно повышаются. Правда, турецкая лира обновила исторический минимум к доллару США из-за опасений ухудшения отношений между Турцией и Штатами.

Однако и она перед нашим открытием перешла к активному росту, выйдя в неплохой плюс.

Российский долговой рынок продолжает развивать восходящее движение. Индекс гособлигаций RGBI повышается четвертую сессию подряд, переписав месячную вершину.

НЕФТЬ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Нефтяные цены с начала дня снижаются, котировки Brent обновили двухнедельный минимум. К текущему моменту произошло умеренное восстановление, сейчас Brent теряет 1,5%, торгуясь немного ниже уровня $65.

Кроме тяжелой ситуации с коронавирусом в Индии, давление на нефть оказывает объявление на выходных чрезвычайного положения в Токио, Осаке и двух других префектурах, затронувшее почти четверть всего населения

Японии на фоне угрожающей динамики пандемии. Все это может затормозить рост глобального нефтяного спроса.

ДОЛЛАР ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Поначалу американская валюта активно снижалась, индекс доллара (DXY) опустился к минимальным с начала марта уровням, но затем стал возвращать утраченные позиции. Во второй половине дня рост ускорился, сейчас DXY прибавляет 0,1% вблизи значения 90,9 п.

Европейская валюта в начале дня повышалась, обновив двухмесячный максимум к доллару США. Однако утром пара EUR/USD перешла к снижению, теряя в данный момент 0,15% около отметки 1,208.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Несмотря на то, что пара USD/RUB уходила под нижнюю границу области поддержки 74,84-75,22, ускорения снижения не произошло, что с большой вероятностью свидетельствует о ложности пробоя этого уровня. Скорее всего, мы увидим краткосрочную консолидацию в новом диапазоне 74,63-75,66.