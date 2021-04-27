В понедельник на мировых рынках отмечалось умеренное преобладание покупок, что позволило им сохранить позиции у исторических максимумов. Инвесторы продолжили отыгрывать позитивные предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, вышедшие в пятницу.

При этом покупки продолжает сдерживать ситуация с коронавирусом в мире. В текущий момент особое беспокойство вызывает азиатский регион и, в частности, Япония, где правительство вынуждено было пойти на ужесточение карантинных ограничений в связи с новой вспышкой заболеваемости, и Индия, где наблюдается высокие темпы заражения. Сложившаяся ситуация ведет к пересмотру инвесторами ожиданий относительно темпов восстановления экономики азиатского региона, что способствует ухудшению отношения игроков к рисковым активам, не позволяя наращивать их доли в портфелях.

Плюс к этому, сдерживающим фактором выступает и предстоящее заседания американского регулятора, в преддверии которого часть инвесторов могла взять паузу в принятии инвестиционных решений. В текущий момент ФРС вряд ли пойдет на какие-то изменения в денежно-кредитной политике, а основное внимание рынков будет сосредоточено на комментариях, в которых, скорее всего, представители регулятора в очередной раз укажут на необходимость длительного сохранения мягкой ДКП в связи с рисками пандемии и временности инфляционных рисков.

Если же говорить о настроения на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Так ведущие азиатские площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 1%, торгуясь в районе 65,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках в ходе торгов, выделим публикацию данных по индексу потребительского доверия в США, которые выйдут в 17.00 мск.

По итогам понедельника индекс МосБиржи прибавил 0,4%. Учитывая внешний фон, сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит рынку обновить исторические максимумы. В результате индекс МосБиржи сделает еще один шаг в середину диапазона 3600-3700 пунктов. При этом, учитывая динамику цен на нефть, в лидеры может выйти нефтегазовый сектор, бумаги которого будут отыгрывать потери понедельника. Отметим, что в ходе торгов, на нашем рынке могут сохраниться позитивные настроения, что позволит ему продолжить восходящую динамику.

В понедельник котировки рубля практически не изменились относительно доллара и евро. Сегодня на утренней сессии рубль предпринимает попытку возобновления восстановления, в результате чего пара доллар/рубль отступила в район 74,9 рубля. В ходе торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в национальной валюте. Снижение геополитических рисков и стабильная ситуация на рынке энергоносителей будут способствовать укреплению рубля. В результате, доллар может сделать шаг к середине диапазона 73-75 рублей, который, на наш взгляд, будет актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.



