Российский рынок акций начал неделю с умеренного роста. Индекс Мосбиржи находился в шаге от исторических максимумов, так что переписать их не составило труда. При этом никакого ускоренного импульса после обновления рекордных отметок не последовало. Ранее мы уже отмечали, что вся область 3600–3620 п. выступает локальной зоной торможения.

Общая волатильность на нашем рынке в понедельник была невысокой. Обороты торгов были на среднем уровне. Внутридневные колебания индекса Мосбиржи уложились в 20 пунктов. О перестановке целевых ориентиров можно будет говорить при закрытии сессии выше 3620 п. В таком случае далее индекс может направиться в сторону следующего препятствия в районе 3690–3700 п.

Среди отдельных секторов повышенный спрос был замечен в акциях электроэнергетики. При этом каких-то корпоративных драйверов в отрасли не появлялось. Отчасти это может быть эффект от локальной перестройки инвесторов, которые сместили фокус внимания на внутренние истории на фоне укрепления рубля.

Позитивный взгляд на горизонте 2021 г. среди энергетиков сохраняется по Интер РАО и Юнипро. В Русгидро в ближайшей перспективе допускаем подъем в сторону 0,88–0,90 руб. Среди внутренних историй также можно выделить обыкновенные акции Сбербанка, которые находятся в шаге от круглой отметки 300 руб.

Общий фон для российского рынка остается благоприятным. Существенных просадок на рынке сырья не наблюдается: цены на нефть относительно стабильны, а в некоторых металлах продолжается ралли. Так, цены на алюминий в понедельник впервые с 2018 г. достигли $2400 — фактор поддержки для акций Русала.

Глобальный индекс MSCI ACWI, отражающий динамику 50 крупнейших рынков акций развитых и развивающихся стран, накануне переписал исторические максимумы. То есть мы продолжаем наблюдать общий рост мировых рынков, что позитивно и для российских бумаг.

Курс USD/RUB остался в районе 75, так что пока не произошло полноценного возврата в проторгованный ранее диапазон 72,5–75. В среднесрочной перспективе умеренно позитивные ожидания по динамике рубля.

В фокусе

Нижнекамскнефтехим (+8,1%) и Казаньоргсинтез (+13,6%). СИБУР и ТАИФ приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. В рамках объединения на базе СИБУР Холдинг будет создана компания, в которой действующие акционеры ТАИФ получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. В состав группы ТАИФ входят Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез.

Детский мир (+2,9%). Gulf Investments Limited, владеющая в настоящий момент 25% от общего количества акций Детского мира, сообщила о достижении юридически обязывающих договоренностей о приобретении дополнительных 36,92 млн акций, в результате чего станет владельцем 29,99% от общего количества бумаг компании.

Ранее в рамках предыдущей оферты скупка акций проходила по цене 160 руб. Это на 2,4% выше текущих уровней. Можно предположить, что прежняя схема покупки повторится, что поддержит котировки Детского мира в краткосрочной перспективе.

ММК (-1,5%). Акции росли в течение понедельника, но вечером прошла волна распродаж на корпоративных новостях. Компания Mintha Holding Limited Виктора Рашникова, владеющего 84,26% ММК, предложит к продаже около 3% акций в рамках ускоренного букбилдинга (ABB).

Традиционно первой реакцией на SPO является снижение, так как проходит с дисконтом к рынку, однако увеличение free-float в перспективе позитивно для бумаг компании за счет роста ликвидности. Кроме того, если объем SPO будет увеличен и fee-float превысит 20%, то это поможет акциям ММК вернуться в индекс MSCI Russia, обеспечив приток инвестиционных фондов. Сейчас необходимо дождаться итогов размещения.

Лента (-2,2%). Компания опубликовала финансовые результаты за I квартал. Отчет сложно назвать по-настоящему сильным. Темпы роста выручки и LFL продаж замедлились на фоне высокой базы I квартала 2020 г. Стоит обратить внимание на увеличение капзатрат в I квартале в 1,5 раза г/г. Компания на последнем Дне инвестора представила амбициозные планы по ускорению темпов роста выручки, в том числе за счет увеличения количества магазинов. Из-за роста Capex сильно просел FCF.

Сильные результаты демонстрирует онлайн направление. Темп роста выручки составил 673% г/г, доля сегмента в консолидированном показателе группы поднялась на 1,1 п.п. до 3,6%. Онлайн выступает сейчас наиболее мощным драйвером роста, и в перспективе будет оказывать на компанию еще большее влияние. В краткосрочной перспективе расписки Ленты могут показать преимущественно нейтральную динамику.

Полюс (-1,7%). Компания опубликовала операционные результаты за I квартал. Реакция рынка умеренно негативная. В целом оценка акций Полюса сейчас вполне справедлива, существенного апсайда при отсутствии роста цен на золото пока не просматривается.

ТМК (-5,1%). Еще в пятницу акции очистились от дивидендов, упав на 11%. Вчерашняя просадка вновь не вызывает удивления, учитывая то, что ранее после объявления рекордных за всю историю выплатах в 9,67 руб. акции взлетели сразу на 30 руб. Уверенности в быстром восстановлении после гэпа нет. Наоборот, риски умеренного снижения, на мой взгляд, остаются повышенными.

Сегодня финансовые результаты по МСФО за I квартал планирует опубликовать X5 Retail Group.

Полиметалл проведет День инвестора.

Квартальные операционные результаты сегодня публикуют РУСАЛ, En+ и ОКЕЙ.

Сегодня последний день перед дивидендным гэпом в бумагах Globaltrans. Просадка в среду может быть в районе 5–5,5%.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $66.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия понедельника.



