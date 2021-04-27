В ОПЕК сохранили прогноз по спросу
В понедельник нефтяные цены немного снизились под давлением сохраняющихся рисков из-за вспышки COVID-19 в Индии. С начала апреля темпы роста новых случаев заражений в стране растут по экспоненте. Будучи третьим по размеру импортером нефти в мире, Индия может ужесточить карантинные ограничения, что ощутимо повлияет на потребление топлива в стране и в мире. Спрос на нефть в Индии составляет около 5% от всего мирового потребления.
Технический комитет ОПЕК+ в понедельник провел заседание, по итогам которого прогнозы по спросу в 2021 г. остались в силе. ОПЕК ожидает роста на 5,95 млн б/с до 96,5 млн б/с. При этом некоторые члены комитета, по информации СМИ, выразили обеспокоенность ситуацией с COVID-19 в Индии, Японии и Бразилии. Уровень исполнения сделки в марте составил 113%.
Министерский комитет ОПЕК+, который будет принимать решение о параметрах добычи в ближайшие месяцы, соберется в среду 28 апреля в формате видеоконференции. Вероятнее всего, нефтепроизводители не будут корректировать существующие планы, согласно которым с мая по июль сокращения добычи будут смягчены с 8 млн до 5,9 млн б/с.
Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) отменила форс-мажор на экспортном терминале в порту Hariga, из-за которого на прошлой неделе была приостановлена добыча около 0,3 млн б/с. Теперь эти баррели могут вернуться на рынок. При этом ситуация в стране далека от стабильной, и новые форс-мажоры могут случиться в любой момент. В прошлом году большую часть времени добыча в стране была на уровне менее чем 0,2 млн б/с из-за внутриполитического конфликта.
По совокупности факторов рыночный сентимент остается слабо негативным. В отсутствии новых драйверов котировки могут постепенно снижаться под давлением рисков на стороне спроса из-за эпидемии в Азии. При этом масштабного падения не ожидается. Цены на Brent могут спуститься в диапазон $61,5–63,5 за баррель.
Сегодня поздно вечером будет опубликована предварительная оценка запасов нефти и нефтепродуктов в США от API. По данным опросов Reuters, аналитики ожидают рост запасов нефти и бензина на 0,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов могли сократиться на 0,2 млн баррелей.
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