Неделя началась на позитиве. Индекс Московской биржи обновил максимум. Лидерами роста на новости о сделке с Сибуром вновь стали акции Казаньоргсинтеза (KZOSP 43,28, +27,52%). В числе аутсайдеров оставались бумаги ТМК (TRMK 76,80, —5,11%), хотя закрытие реестра акционеров для получения дивиденда было отыграно ранее. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74,00-75,00.

X5 Retail (FIVE 2 359, —0,55%) отчитается за первый квартал. Оборот ретейлера за этот период составил 507 млрд руб. Выручка по итогам года прогнозируется на уровне 2 180 млрд руб. (+11%) при EBITDA в размере 265 млрд руб. и прибыли в объеме около 40 млрд руб. Таргет по бумагам компании — 3 685 руб., что соответствует потенциалу роста более 50%. При этом стоит учесть, что темпы повышения финансовых показателей торговой сети снизились по сравнению с результатами последних шести лет, а сама она на текущий год по мультипликатору P/E оценивается на достаточно высоком уровне 15.

Сбербанк, ао (SBER 295,06, +0,65%), спек. покупка, цель: 305 руб. Котировки способны обновить максимум и пойти на штурм психологически значимой отметки 300 руб., который с высокой вероятностью будет успешным.

Ожидаем смешанную динамику в зависимости от внешнего фона, который остается позитивным. Индекс Мосбиржи способен в очередной раз обновить максимум, показав рост в диапазоне 3600-3650 пунктов. На локальном рынке в фокусе результаты RuAl, En+, O’Кей. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,10-75,10.