Сектор российских еврооблигаций: спокойный день. Вчерашний день оказался примечателен тем, что инвесторы воспользовались некоторой разрядкой на геополитическом фронте и продолжили выкупать подешевевшие в последнее время, прежде всего, дальние российские корпоративные евробонды. Так, выпуски «Газпрома» с погашениями в 2034 и 2037 гг. подорожали на 90 б. п. Например, цена выпуска с погашением в 2034 г. достигла вчера 150,5% от номинала, тогда как еще в среду она была на 5 фигур ниже. Украина размещает 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд под 6,875% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 7-7,25%. Спрос на долговые бумаги превысил $3,3 млрд.

Сектор ОФЗ: инфляционные ожидания населения – на 4-летнем максимуме. Вчера рынок продолжил отыгрывать итоги пятничного заседания ЦБ по ставке: короткие выпуски падали в цене, тогда как дальний отрезок кривой показал небольшой рост. Вообще, с новыми ориентирами регулятора по ДКП, доходности дальних ОФЗ могут надолго закрепиться на уровнях выше 7%. Логика последних по времени решений ЦБ по ставке стала более понятной после вчерашней публикации данных по инфляционным ожиданиям населения. Так, инфляционные ожидания выросли в апреле 2021 года на 1,8 п. п. к марту – до 11,9%, а наблюдаемая населением инфляция в апреле достигла 14,5%.