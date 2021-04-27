Информации о возможном сплите акций Amazon крайне мало. Тем не менее перспектива этой операции вызвала большой интерес инвесторов. О потенциальном увеличении числа находящихся в обращении бумаг за счет пропорционального дробления каждой первоначальной акции Amazon сообщил лишь журналист американского телеканала Fox News Чарльз Гаспарино.

Судя по отсутствию как широкого обсуждения готовящегося сплита в СМИ, так и подтверждения информации о нем со стороны компании, слухи не подтвердятся.

Тем не менее вопрос об «удешевлении» стоимости акций актуален, и руководство Amazon рано или поздно может начать его обсуждение. Котировки Amazon вновь подбираются к историческому максимуму $3552. С учетом этой цены акцию нельзя назвать доступной широкому кругу инвесторов. Так, частные лица, желающие сформировать небольшой диверсифицированный портфель объемом около $10 тыс., не могут позволить себе покупку акций Amazon, так как их доля была бы слишком велика, что делает инвестиции рискованными.

Позитивным моментом после сплита может стать включение бумаг Amazon в индекс DOW. Пока такой вариант не рассматривается опять-таки из-за высокой стоимости акции компании. Напомним, что удельная доля бумаг в индексе зависит от стоимости акций в нем. Включение Amazon в DOW обеспечило бы компании приток десятков миллиардов долларов в виде пассивных инвестиций

Сплиты акций, которые недавно провели Apple и Tesla, позволили их котировкам усилить рост на среднесрочном горизонте. Сплит часто воспринимается инвесторами как сигнал рынку об уверенности менеджмента в том, что котировки будут повышаться. Есть ли необходимость именно сейчас стимулировать рост стоимости компании, которая уже подорожала до $1,7 млрд, мы узнаем в самое ближайшее время, когда, по информации Чарльза Гаспарино, будет объявлено о сплите. Если этот шаг будет анонсирован, котировки Amazon с большой вероятностью обновят исторический максимум. Текущий апсайд в них составляет около 5%.