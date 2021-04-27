Чем рискует рубль
Российский рубль отыграл весь геополитический позитив, отвод войск от границы с Украиной и некоторую разрядку в российско-американских отношениях. Котировки в паре доллар-рубль стабилизировались в районе 75.
Свою роль сыграло и повышение Банком России ключевой ставки на 50 б.п. Стабилизировалась доходность российских ОФЗ, по десятилетним бумагам около 7%.
Теперь геополитический фактор ушел на второй план, главными факторами снова стали финансовые темы, прежде всего предстоящее решение ФРС США по монетарной политике и возможные налоговые изменения в США.
После решения на прошлой неделе Банка Канады сократить объем программу количественного смягчения, на рынке усилились спекуляции по поводу того, что и ФРС уже скоро пойдет по этому пути.
Большинство игроков сейчас считают, что сокращение QE начнется в 4 квартале этого года, поэтому объявить должны этой весной.
Кстати, Бернанкев, в свое время, сделал заявление о сокращении QE в мае. Последние опережающие данные по инфляции в США не дают возможности Пауэллу откладывать в долгий ящик нормализацию монетарной политики.
Все это в целом негативно для валют стран с развивающейся экономикой. Следовательно, рубль выдохся, теперь снова начинается позиционная борьба в диапазоне 75-77, где гораздо больше шансов уйти к верхней границе.
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