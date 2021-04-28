Вчера российский рынок акций вновь обновил исторический максимум и даже сумел забраться выше 3620 пунктов. Закрепление над этой отметкой открыло бы Индексу Мосбиржи дорогу к следующей цели – 3680 пунктов. Но этого не произошло. И немаловажную роль в последующем снижении российских акций оказали новости о возбуждении дела Федеральной антимонопольной службой в отношении трех ведущих черных металлургов.

Именно они понесли наибольшие потери: ММК —5,2%, НЛМК —3,9%, «Северсталь» —3,3%.

Если ФАС сумеет доказать сговор или манипулирование ценами на внутреннем рынке, а в этом сомнений практически нет, то компании ждут оборотные штрафы. Пока сложно предположить их размер, но несмотря на продолжение роста цен на сталь на мировом рынке нужно быть готовым спекулятивно выходить из бумаг данных компаний.

Естественно, ухудшились и общие настроения инвесторов. Закрадываются нехорошие мысли: кто будет следующим?

Нет никаких сомнений, что Сбербанк в «черный список» не попадет. Вчера Сбер обновил исторический максимум, уходя выше отметки 300 руб. Мы такой сценарий предполагали, говоря о том, что в районе 300 руб будет торможение роста или даже небольшая коррекция. На акции Сбера продолжаем смотреть позитивно, и уверены в возобновлении их роста.

«Норникель» объявил программу обратного выкупа акций, что также вывело его в лидеры роста. Всего будет выкуплено не более 3,4% уставного капитала на $2 млрд по цене 27 780 рублей за штуку. Если учесть, что Потанин и Дерипаска свои пакеты к выкупу предъявлять не будут, то получается, что выкуплено будет чуть меньше 10% оставшихся акций. То есть скупить акции сейчас и сдать их все потом, не получится. Таким образом, покупать «Норникель» под оферту не очень интересно. Хотя сама программа будет оказывать поддержку котировкам хотя бы из тех соображений, что объем прибыли на одну акцию будет больше.

На 3% вчера взлетела Мосбиржа. Бумага очень хорошая, но она торгуется в «справедливых» ценах, серьезного потенциала ее роста мы не видим.

Вчера во второй половине дня нефть начала рост после вердикта ОПЕК+ о сохранении ранее утвержденных параметров сделки. Причем впервые за многие и многие месяцы договориться удалось за один день. Это значит, что никаких разногласий внутри картеля нет, и «третья волна» пандемии, захлестнувшая некоторые страны, нефтяников не особо пугает.

Сегодня с утра котировки пытаются закрепиться выше 66 долларов за баррель. Достижение отметки 70 долларов уже в начале мая не вызовет у нас удивления. Поэтому сегодня можно сделать ставку на нефтянку, где наиболее интересной бумагой является сильно просевшая в последние дни «Роснефть». Ей, кстати, расследования ФАС совершенно не грозят.

В целом же внешний фон с утра носит нейтральный характер. Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла после заседания регулятора. От него хочется услышать намеки на объявление сроков сворачивания программы количественного смягчения. Так что вечером движения на рынке акций и в долларе могут быть сильными и волатильными.

Пара доллар-рубль продолжает торговаться в районе 75. Там она и останется весь день до