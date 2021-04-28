По итогам вторника европейский фондовый рынок показал преимущественно отрицательную динамику. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,08%, британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,26%, французский CAC 40 — на 0,03%, немецкий DAX потерял 0,31%. Акции UBS снизились на 2,0% до двухмесячного минимума закрытия, так как неожиданный убыток от работы с Archegos составил $774 млн., затенив рост квартальной прибыли за 14%.

Динамика американского фондового рынка также была неоднозначной. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq потерял 0,34% до 14090 пункта, Dow закрылся на 0,01% выше нулевой отметки, а S&P500 снизился на 0,02%.

Вторник был насыщен на корпоративные события.

В ходе основной торговой сессии бумаги 3М снизились на 2,5% после публикации данных за квартал. Чистая прибыль на акцию составила $2,77, что превзошло прогноз в $2,29. Выручка также оказалась выше ожиданий ($8,85 млрд против $8,47). Причиной для снижения послужило аннулирование прогноза на предстоящий год в связи с ростом неопределенности. После закрытия основной торговой сессии свои отчеты опубликовали Alphabet, Advanced Micro Devices, Microsoft, Starbucks.

Акции Alphabet выросли на 5% после публикации сильного отчета за квартал. Чистая прибыль на акцию составила $26,29, что превзошло прогноз в $15,82. Выручка также оказалась выше ожиданий и составила $55,31 млрд против ожидаемых $51,7.

Акции Microsoft снизились на 3,5% несмотря на публикацию сильного квартального отчета. Прибыль на акцию составила $1,98, против прогноза в $1,78. Выручка также превзошла ожидания.

Бумаги Visa выросли на 2,2% после того, как компания отчиталась лучше ожиданий. Прибыль на акцию составила $1,38, против прогноза в $1,27. Выручка также превзошла ожидания: $5,73 млрд против $5,55 млрд. Выросли также котировки AMD на 3,3%. Прибыль на акцию составила $0,55, против прогноза в $0,44. Выручка также превзошла ожидания: $3,45 млрд против $3,21 млрд.

Starbucks опубликовал неоднозначный отчет: компании удалось превзойти ожидания по чистой прибыли, но оказались ниже по выручке.

В среду выйдут данные индексу потребительской уверенности от GFK в Германии, США решение по процентной ставке.

Среди интересных отчетов стоит отметить Apple, Boeing, Facebook, Ford Motor, Qualcomm, EBay, General Dynamics.



