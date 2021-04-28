Национальная валюта в паре с долларом будет торговаться ниже 75 рублей
Сегодня утром для российской валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором, способствующим покупкам выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,4%. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дает дополнительных поводов для направленного движения в рубле. На таком фоне на утренней сессии национальная валюта перешла в консолидацию, в результате чего пара доллар/рубль консолидируется в районе 74,9 рубля. В ходе торгов ожидаем, что рубль попытается продолжить восстановление, что приведет к сохранению долларом позиций в диапазоне 73-75 рублей. При этом существенные движения на валютном рынке возможны после решения ФРС по ставке, в преддверии которого часть игроков взяла паузу в принятии инвестиционных решений.
Напомним, что во вторник рубль умеренно укрепился к основным мировым валютам. Так, по итогам торгов доллар и евро снизились на 0,1%, закончив день в районе 74,9 рубля и 90,6 рубля соответственно.
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