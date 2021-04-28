Сегодня утром для российской валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором, способствующим покупкам выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,4%. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дает дополнительных поводов для направленного движения в рубле. На таком фоне на утренней сессии национальная валюта перешла в консолидацию, в результате чего пара доллар/рубль консолидируется в районе 74,9 рубля. В ходе торгов ожидаем, что рубль попытается продолжить восстановление, что приведет к сохранению долларом позиций в диапазоне 73-75 рублей. При этом существенные движения на валютном рынке возможны после решения ФРС по ставке, в преддверии которого часть игроков взяла паузу в принятии инвестиционных решений.

Напомним, что во вторник рубль умеренно укрепился к основным мировым валютам. Так, по итогам торгов доллар и евро снизились на 0,1%, закончив день в районе 74,9 рубля и 90,6 рубля соответственно.