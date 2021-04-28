Накануне преобладала негативная динамика. Она была обусловлена не только внешним фоном, но и новостью о расследовании ФАС в отношении металлургических компаний. Акции Казанского Оргсинтеза (KZOSP 35,00, —19,13%) корректировались после ралли. Лидерами роста на корпоративных новостях стали бумаги компании Мать и дитя (MDMG 636, +10,99%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 75,00.

Yandex N.V. (YNDX 4 730, +0,56%) отчитается за 1-й квартал. Выручка прогнозируется на уровне 70 млрд руб. при EBITDA в размере 8,7 млрд руб. и прибыли объемом 4,1 млрд руб. По итогам года оборот компании может увеличиться на 35–50%. Однако оценка YNDX на фоне столь позитивных ожиданий достаточно сдержанная: мультипликатор Р/Е на 2022 год составляет 36, что считается невысоким показателем для IT-компании, демонстрирующей быстрые темпы роста. Консенсус-прогноз по акциям — 5700 руб. на горизонте 12 месяцев. Однако оценки, вероятнее всего, будут пересмотрены в сторону повышения ввиду сильных квартальных результатов.

Сбербанк, ао (SBER 297,9, +0,65%), спек. покупка, цель: 305 руб. Котировки могут продолжить штурм психологически значимой отметки 300 руб. Инвестиции в небанковские сервисы превысят 300 млрд руб., что сделает Сбер крупнейшей экосистемой, не оставляющей конкурентам шансов догнать ее.

В ходе предстоящей торговой сессии ожидаем смешанную динамику. Внешний фон не дает четких ориентиров. На локальном рынке в фокусе внимания инвесторов — аукцион ОФЗ, в ходе которого может быть продемонстрирован большой спрос на данные ценные бумаги. Динамику лучше рынка покажут акции банков и нефтегазовых компаний. Бумаги производителей черных металлов могут продолжить коррекцию. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,10–75,10.



