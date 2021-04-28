Во вторник доходность 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,08% (+5 б.п.) годовых. Снижение цен длинных гособлигаций при стабильном рубле мы связываем с ожиданиями предложения нового госдолга. Минфин РФ в среду проведет аукционы по размещению 10-летних ОФЗ и ОФЗ 26233 (погашение в июле 2035 г.) в объеме по 25 млрд руб. каждого выпуска. Сегодня с утра доходность UST-10 выросла до 1,64% (+2 б.п. к вчерашнему закрытию и +7 б.п. к понедельнику). С учетом роста доходности облигаций на глобальном рынке ожидаем, что для продажи запланированного объема ОФЗ Минфину РФ может потребоваться предоставить премию до 5 б.п. к вчерашнему закрытию.

Вчера Москва продала в рынок 3-летних облигаций серии 72 в объеме 35 млрд руб. Доходность размещения составила 6,73% годовых, что предполагает премию к G-curve 54 б.п. На данном уровне считаем бумагу справедливо оцененной. Большая программа заимствований (около 400 млрд руб.) будет сдерживать сужение премии в облигациях Москвы к ОФЗ.

Сегодня АФК Система проводит сбор заявок на облигации серии 001P-20. Ориентир доходности бумаги объявлен в диапазоне 8,37-8,58% на 5 лет, что предполагает премию к доходности ОФЗ в размере 170 — 190 б.п. Считаем интересной покупку бумаги от середины маркетируемого диапазона доходности.