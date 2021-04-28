Российский рынок акций во вторник вновь сумел переписать исторические максимумы, однако удержаться на рекордных отметках не удалось. К концу сессии рынок начал корректироваться вниз. Наибольшие потери накануне пришлись на акции стального сектора из-за претензий ФАС в адрес Северстали, НЛМК и ММК.

В то же время существенную поддержку оказала позитивная динамика в тяжеловесных акциях Норникеля, выросших на фоне объявления параметров байбэка, а также обыкновенных акций Сбербанка, которые впервые в истории поднимались выше 300 руб.

Обороты торгов вчера были на 30% выше среднего уровня этого года. Характерной чертой последних сессий является разнонаправленность движений в акциях. Мы видим полярные настроения в разных активах, то есть общерыночного движения наверх единым фронтом не наблюдается.

В результате в целом по индексу Мосбиржи общая картина практически не поменялась. Остается актуальной среднесрочная восходящая тенденция. Если удастся закрыть день выше 3620 п., то далее цели сместятся в сторону 3690–3700 п.

О сломе трендового роста можно будет рассуждать при пробое вниз уровня 3500 п., однако без какого-то внешнего негатива такое движение в ближайшие сессии будет сложно показать. А уже на следующей торговая активность на российском рынке наверняка будет пониженной из-за майских праздников.

В целом наш рынок в последние дни отражает общие тенденции на развивающихся площадках. Индекс MSCI Emerging Markets демонстрирует схожую динамику с долларовым РТС. Общий глобальный индекс MSCI ACWI остается в районе исторических максимумов.

На рынке США в самом разгаре сезон корпоративных отчетов. Накануне лучше ожиданий по прибыли и выручке отчитались Alphabet и Microsoft. Сегодня предстоят отчеты Apple, Facebook, Qualcomm и Boeing.

Американский индекс S&P 500 вчера показал совсем незначительное снижение. Он по-прежнему находится около рекордных отметок. Локальные коррекции достаточно быстро выкупают, после чего up-тренд продолжается.

Ключевым событием дня станет заседание ФРС. В 21:00 МСК будут опубликованы значение ключевой ставки, параметры монетарной политики и пояснительная записка регулятора. Также будет представлен медианный прогноз по ставке и макроэкономическим показателям. В 21:30 МСК состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла.

Ключевая ставка останется неизменной. Фокус — на комментариях о программе количественного смягчения (QE). Пока необходимости в ее расширении нет из-за ожиданий восстановления экономики. А вот появление любых намеков на сворачивание стимулов (не базовый сценарий) может оказать существенное давление на рынки акций.

В фокусе

ГМК Норникель (+1,9%). Компания объявила выкуп 3,4% акций. Байбэк будет проходить по фиксированной цене 27 780 руб. в формате приема заявок от акционеров. Премия к рыночной цене составляет 3%. Период приема заявлений: с 20 мая по 18 июня. Принять решение о предъявлении акций к выкупу можно будет оценив тот дисконт к цене байбэка, который сложится на момент начала сбора заявок.

Стоит помнить, что выкупить могут не все акции. Если предположить, что два крупнейших акционера, структуры Владимира Потанина (34,6%) и РУСАЛ (27,8%), все-таки не будут предъявлять акции к выкупу, то максимальный объем заявок может составить 37,5% от акционерного капитала. В таком случае Норникель выкупит до 9% от предъявленных бумаг.

Сбербанк-ао (+1,1%). Во вторник котировки переписали исторические максимумы, цена в моменте поднималась выше 300 руб. Общая тенденция остается растущей. Подъем в сторону следующей технической зоны торможении 310–315 руб. может быть перенесен на лето, так как уже 11 мая акции откроются с гэпом вниз на 15–17 руб. из-за дивидендной отсечки.

Мать и дитя (+11%). Акции подскочили к новым историческим максимумам. Корпоративных новостей не появлялось. В четверг компания опубликует сильные операционные результаты за I квартал. Взгляд на дальнейшие перспективы бизнеса положительный, но текущая капитализация уже не выглядит чрезмерно заниженной, даже с учетом устойчивых темпов роста финансовых показателей.

Детский мир (+3%). В акциях продолжился рост на фоне сообщения о том, что Gulf Investments Limited, владеющая 25% компании, сообщила о достижении юридически обязывающих договоренностей о приобретении дополнительных 36,92 млн акций, в результате чего станет владельцем 29,99%. Ранее в рамках предыдущей оферты скупка акций проходила по цене 160 руб. Сейчас цена уже выше этой отметки. Чтобы докупить еще примерно 5% выставление оферты по этому же уровню может оказаться недостаточным для сбора необходимого объема акций. То есть нужна либо премия, либо какое-то иное изменение формата скупки необходимого объема акций.

Московская биржа (+2,7%). Акциям компании также удалось переписать рекордные отметки. Текущая оценка близка к фундаментально справедливой. Потенциал дальнейшего роста, на мой взгляд, выглядит ограниченным.

ММК (-5,2%), Северсталь (-3,4%) и НЛМК (-3%). Новости о возбуждении дела со стороны ФАС обрушили бумаги сектора. ММК в аутсайдерах на фоне анонсированного SPO. Новости о претензиях ФАС негативны для отношения инвесторов, особенно с учетом эффекта накопленной за последние недели перекупленности. Однако в целом событие разовое и наиболее негативный сценарии со штрафом в итоге может и не реализоваться, учитывая стабильно более высокие экспортные цены по сравнению с внутренними.

ТМК (-4%). После пятничной дивидендной отсечки интерес инвесторов к активу полностью исчез. За три сессии акции упали на 18 руб. при дивиденде в 9,67 руб. Впрочем, это не вызывает удивление, ведь ранее после анонса рекордных выплат котировки ТМК подскочили на 30 руб. Локальный отскок в акциях на фоне перепроданности вполне возможен, однако уверенности в полном восстановлении к уровням до закрытия дивидендного реестра сейчас нет. Наоборот, риски снижения, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе еще сохраняются.

Сегодня состоится заседание совета директоров Татнефти, на котором будет обсуждаться рекомендация по дивидендам

В среду Новатэк и Яндекс опубликуют финансовую отчетность за I квартал.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,1%, нефть Brent без изменений и находится около уровня $66,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.