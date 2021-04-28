Общий взгляд

Главным событием предыдущей недели, безусловно, стало повышение ключевой ставки банком России сразу на 50 б.п. Впрочем, в том, что регулятор будет ужесточать денежно-кредитную политику, мало кто сомневался, там более, что Эльвира Набиуллина и сама не раз об этом говорила. На этой же неделе внимание инвесторов будет приковано к сегодняшнему заседанию ФРС, на котором, как прогнозируется, ставка будет оставлена без изменений на уровне 0,25%. Куда более важным, и это стало уже доброй традицией, видится последующая пресс-конференция FOMC, из интонаций которой инвесторы будут пытаться угадать, как долго еще американский регулятор готов удерживать сверхмягкую денежно-кредитную политику, в каких объемах стимулировать рынки и потребительский спрос, насколько активно выкупать активы на свой баланс, да и вообще – пытаться оценить общий настрой Федрезерва. Умение подвести итог, не сказав ни о чем, уже научило всех улавливать малейшие знаки по совершенно косвенным признакам. Так что ждем и улавливаем. Главное – понять, сколь долго еще ставки будут оставаться на таких низких уровнях.

Фондовый рынок

В США основным драйвером продолжают оставаться отчетности ведущих корпораций, которые пока бьют все рекорды по части оптимистичности представленных цифр. Пока лишь чуть больше 16% из всех отчитавшихся компаний не смогли порадовать своих акционеров, и это можно считать своеобразным рекордом. На этой неделе отчёты представят ведущие компании хайтека, в том числе все из списка FAANG, да в придачу к ним – Самсунг, Тесла и Майкрософт. По состоянию на это утро Alphabet уже опубликовала цифры, весьма порадовавшие инвесторов, и показав доход в 55,31 млрд против ожидавшихся 51,36 млрд долларов и EPS (прибыль на акцию) в 26,29 млрд против прогнозных 15,66 млрд долларов. Скорректированная прибыль Tesla составила 93 цента на одну акцию против консенсус-прогноза в 79 центов при росте выручки до 10,39 млрд долларов. Что, впрочем, не спасло акции компании от заметного снижения накануне. Видимо, рынки в значительной степени пресытились крайне позитивными отчетами и, судя по всему, готовы хотя бы умеренно скорретироваться. Что они и сделают, если остальные мега-корпорации не смогут поддержать своими отчетами боевой дух в оставшиеся дни. По итогам вчерашней торговой сессии Dow Jones вырос на микроскопические 0,01% (33.984,93 п.), индекс S&P 500 снизился на столь же малые 0,02% (4.186,72 п.), а Nasdaq растерял 0,34% (14.090,22 п.). В лидерах роста индекса широкого рынка оказались бумаги United Parcel Service (+10,42%), Macy’s Inc (+5,89%), Arconic (+4,99%), Capri Holdings (+4,71%) и Macerich (+4,45%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Cadence Design (-7,96%), Centene (-7,11%), Tesla (-4,53%), Fiserv (-3,86%) и Ecolab (-3,70%).

Наиболее интересной новостью отечественных фондовых площадок накануне явилось заявление Совета Директоров «НорНикеля» и проведении обратно выкупа 3,4% акций на общую сумму порядка 2 млрд долл. Всего будет выкуплено до 5 382 865 акций по цене 27 780 руб. за бумагу, что предполагает солидную премию к рынку. На этой новости стоимость бумаг компании взлетела на 3,9% — до 27038 рублей, но позже все же откатились до 26826 рублей за акцию. Что, однако, понятно: решение принималось на фоне одобренного Советом директоров 9 апреля предложения менеджмента о минимизации дивидендов по итогам 2020 года, на которые будет направлено более 2 млрд. долл. Так что планируемый buy-back – лишь попытка поддержать рыночную капитализацию корпорации на фоне общеизвестных проблем. (Заявления от акционеров, желающих реализовать свои акции, будут приниматься в период с 20 мая по 18 июня. Оплата произведена до 3 июля 2021-го года). На фоне растущей нефти и снижения геополитических рисков отечественные фондовые индексы упорно ползут наверх, но вот показывать какие-то выдающиеся результаты пока не получается – в большинстве случаев после пробития очередного исторического максимума ближе к закрытию торгов следует коррекция, приводящая зачастую к откату ниже цены открытия. Как, впрочем, было и накануне: индекс МосБиржи сумел достаточно быстро дотянуться до уровня в 3627,91 п., но, постояв какое-то время на вершине, развернулся в снижение, завершив торговую сессию достаточно вяло. В конце концов «долларовый» РТС потерял в ходе торгов 0,22%, остановившись на уровне 1516,01 п., а «рублевый» индекс «МосБиржи» снизился в течение дня 0,29%, финишировав на отметке 3600,60 п.

Сырьевые рынки

Мониторинговый комитет ОПЕК+ перенесенный с 28 на 27 апреля, пока не принес каких-то весомых сюрпризов (картель оставил свой прогноз роста мирового спроса на нефть на этот год без изменений — на уровне 6 МБД. Впрочем, в отчете ОПЕК + отмечается, что коммерческие запасы нефти в июле достигнут 2,95 млрд баррелей, что ниже среднего показателя за 2015-2019 годы, и останутся на этом уровне до конца года.). И сегодня инвесторы будут опираться на данные Минэнерго США по недельному изменению запасов сырой нефти. Консенсус-прогноз составляет 0,659 млн барр. против 0,594 млн барр – изменение, скажем прямо, не слишком весомое. Американский институт нефти (API) опубликовал ночью предварительный прогноз, в соответствии с которым недельные запасы нефти взлетели с 0,436 млн барр до 4,319 млн барр, при ожиданиях снижения до 0,375 млн барр. Так что теперь ждем окончательных цифр от Минэнерго.

Стоимость углеводородов пока вяло отреагировала на заседание мониторингового комитета ОПЕК+, оставаясь в целом достаточно стабильной. По состоянию на 8:10 мск сегодняшнего утра североморская BRENT торгуется по 65,84 долл/барр., а легкая техасская WTI стоит 62,92 долл/барр.

Рубль

Российский рубль после снятия ряда факторов геополитической напряженности, а также поддерживаемый достаточно стабильными ценами на энергоносители и налоговым периодом, после заметно укрепления еще неделю назад, обосновался в достаточно узком боковом коридоре, в котором чувствует себя, судя по всему, весьма комфортно. Уровень волатильности за последнее время не вызывает беспокойства, хотя весомых оснований для дальнейшего существенного укрепления отечественной валюты пока тоже не предвидится. По состоянию на 8:15 мск. на рынке FOREX доллар торгуется по 74,969 рублей, а евро стоит 90,516 рублей.