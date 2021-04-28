Во вторник нефтяные котировки выросли на фоне оптимизма ОПЕК+, но рост запасов нефти в США сдержал восходящий импульс.

Альянс нефтепроизводителей ОПЕК+ принял решение оставить в силе планы по увеличению добычи на 2,1 млн б/с в течение мая — июля и отложил запланированную на сегодня встречу до 1 июня. По оценке специалистов альянса, спрос на нефть в 2021 г. будет оставаться сильным, а всплеск числа заражений COVID-19 в Индии не будет иметь долгосрочных последствий.

В целом за 2021 г. ОПЕК+ ожидает увидеть нефтяной дефицит в размере 1,2 млн б/с. Наиболее глубокий дефицит может быть зафиксирован ближе к концу года, что обусловлено восстановлением спроса.

Цены на нефть позитивно отреагировали на новости, поскольку уверенность ОПЕК+ вселила оптимизм в участников рынка, с тревогой следивших за статистикой заболеваемости в Азии. Фьючерсы Brent вечером подскочили в район $66,7 за баррель, но достаточно быстро отыграли часть импульса обратно, закрыв сессию со сдержанным ростом. Фундаментально картина не поменялась, хотя сентимент несколько улучшился, что может поддержать котировки в ближайшие дни. Целевой торговый диапазон повысился до $65–68 за баррель. При этом участники торгов будут внимательно следить за косвенными индикаторами спроса — будут ли они соответствовать прогнозам и сможет ли сезонный всплеск компенсировать увеличение поставок.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,3 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов сократились на 1,2 млн и 2,4 млн баррелей соответственно. После публикации статистики нефтяные котировки снизились. Сегодня в 17:30 МСК официальные данные по запасам представит Минэнерго США.