Торговая активность на локальном рынке долга вчера осталась низкой: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил всего 14,7 млрд руб. против 40,4 млрд руб. в день в среднем на прошлой неделе и 19,3 млрд руб. в понедельник. Утром мы видели продажи длинных бумаг иностранными инвесторами, но в умеренных объемах. По итогам сессии длинные бенчмарки закрылись ростом доходностей на 4–5 бп. Котировки 18-летнего ОФЗ-26230 (YTM 7,2%) и 14-летнего ОФЗ-26233 (YTM 7,1%) снизились на 0,4–0,5 пп, а 10-летний ОФЗ-26235 (YTM 7,1%) подешевел на 0,3 пп. Короткие и среднесрочные выпуски смотрелись сильнее, в результате чего спред на отрезке 5–10 лет расширился на 3 бп (до 48 бп), а спред на отрезке 2–10 лет вырос на 5 бп, до 123 бп. В контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ торговались наравне с облигациями Перу, Малайзии и Колумбии.

На сегодня Минфин анонсировал аукционы двух выпусков с фиксированным купоном – 14-летнего ОФЗ-26233 и 10-летнего ОФЗ-26235 – в размере по 25 млрд руб. каждый. Таким образом, регулятор продолжает предлагать бумаги на сумму 50 млрд руб. в неделю, т.е. как раз на уровне, необходимом для выполнения всей программы заимствований к концу года. Заметим, правда, что мы ожидали предложения более коротких выпусков. Тем не менее мы полагаем, что спрос на сегодняшних аукционах будет высоким, а премии – небольшими.