Вчера выбор пал на две серии с фиксированной доходностью – ОФЗ 26235 (мар.31) и ОФЗ 26233 (июл.35) по 25 млрд руб. каждый. Факт ограничения объемов размещения должен привнести некоторую дисциплину в определение первичной премии Минфином (мы ожидаем 3-5 бп в каждом из выпусков), хотя вряд ли окончательно отменит попытки "торга" со стороны участников и подтолкнет их к увеличению позиций.

Все-таки поводов для краткосрочной неопределенности еще достаточно, поэтому даже установившееся спокойствие относительно ряда насущных вопросов в последние дни – траектории внутренней инфляции и ключевой ставки, внешнеполитическому контексту и долгосрочных долларовым доходностям – пока не является гарантом для запуска полноценного ралли на вторичном рынке.