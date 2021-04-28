Лидер рынка электромобилей, американский гигант Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) опубликовал отчет за I квартал 2021 года. Результаты компании оказались ниже ожиданий на фоне как внутренних, так и внешних факторов. Высокие темпы роста показывают сильное замедление.

В первом квартале 2021 года выручка компании составила $10,4 млрд (в рамках консенсус-прогноза FactSet), что оказалось на 73% больше г/г, но на 3% ниже кв/кв. Такой прирост основан на росте всех сегментов компании. Валовая рентабельность составила 21,3%, на уровне средней за прошлый год. Операционная прибыль оказалась равной $594 млн против ожидаемых $795, в два раза больше г/г, но на уровне прошлого квартала. При этом рентабельность по операционному доходу выросла до 5,7% с 4,7% за аналогичный период годом ранее, но в целом осталась на уровне прошлого квартала после рекордных 9,2% в третьем квартале 2020 года. Чистая прибыль выросла в 27 раз, до $438 млн, однако оказалась значительно ниже ожидаемых $893 млн. EPS составила рекордные $0,39 против $0,02 годом ранее, но все же оказалась ниже консенсус-прогноза в $0,49.

Несмотря на то, что производство и поставки электромобилей достигли новых рекордов и показали динамику выше ожиданий, данные показатели практически остались на уровне прошлого квартала. Стабильно высокие темпы прироста, которые наблюдались на протяжении нескольких кварталов подряд, значительно замедлились на фоне как внутренних, так и внешних факторов. Компания связывает это с (1) характерным для рынка авто более слабым спросом в связи с фактором сезонности, (2) нестабильностью глобальных поставок, присущей нынешним временам, а также (3) временной приостановкой выпуска Model S и Model X.

В первом квартале текущего года средняя цена реализации электрокаров показала снижение ввиду (1) меньших объемов поставок Model S и Model X и (2) увеличения доли продаж в Китае, где стоимость продукции ниже. Так, средняя цена электромобилей Tesla сегодня равна $38 тыс. против $84 тыс. в 2017 году. Несмотря на такую динамику цен, компании удалось нарастить маржинальность сегмента авто до 26,5% по сравнению с 25,5% годом ранее (рекордные 27,7% были достигнуты в третьем квартале 2020 года). Стоит отметить, что этот показатель в значительной степени был основан на хорошем приросте доходов от регуляторных кредитов (средств, полученных в рамках продажи квот на вредные выбросы в пользу других автопроизводителей), которые, по нашему мнению, представляют точку роста компании.

Без учета регуляторных кредитов и роста биткоина прибыль до вычета налогов закрылась с убытком. На первый взгляд финансовые результаты кажутся достойными с учетом текущих трендов, однако, по сути, они оказались значительно ниже ожиданий, что привело к падению котировок TSLA на 2% в первые часы после закрытия торгов (after-hours trading).

В целом результаты компании рассматриваем как умеренно разочаровывающие. Целевая цена по акциям TSLA – $719,59. Рекомендация – «держать».