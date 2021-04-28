Российские акции ушли в минус к середине дня
Российский фондовый рынок начал торги среды, 28 апреля, умеренным повышением, чему способствовали в целом позитивные сигналы с азиатских и европейских биржевых площадок, однако к середине торгов ушел в минус. Давление на акции компаний РФ оказала развернувшаяся вниз нефть, а также общий выжидательный настрой на мировых финансовых рынках, связанный с тем, что оставшиеся дни этой неделе будут очень насыщенными в информационном плане.
Торги в США вчера проходили без выраженной динамики, преимущественно с небольшим понижением. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,06%, а доходность 10-летних «трежериз» поднимается на 2 базисных пункта и находится на отметке 1,62%.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии уменьшился на 0,51%, до 3582,2 пункта. Индекс РТС понизился на 0,53%, до 1508 пунктов.
Внимание мировых рынков сегодня будет приковано к заседанию ФРС, результаты которого будут обнародованы поздно вечером. Каких-то изменений в монетарной политике американского регулятора не ожидается, однако инвесторы будут ждать от его главы Джерома Пауэлла сигналов о том, когда американский ЦБ может начать сокращение стимулов с учетом заметного улучшения ситуации в экономике Штатов. Ранее Пауэлл, напомним, обещал заранее предупредить рынки о планируемых изменениях в политике Федрезерва. Кроме того, сегодня состоится выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе, от которого будут ждать, в частности, подробностей относительно нового пакета поддержки американских семей.
Из внутренних корпоративных событий выделим публикацию отчетностей за I квартал «Яндекса» и НОВАТЭКа.
В лидерах снижения к середине дня оказались акции «Детского мира» (−2,8%), «Россетей» (−2,3%), «Полиметалла» (−1,7%), АФК «Система» (−1,4%). Между тем лучше рынка выглядели акции металлургов, которые сильно пострадали накануне на сообщениях о предпринятом ФАС антимонопольном расследовании в отношении ряда компаний сектора. Бумаги «Северстали» и ММК подорожали на 1,3%, НЛМК — на 1,2%.
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды за 2020 г. в размере 22,24 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за 1-е полугодие. В результате финальные дивиденды могут составить 12,3 руб. на акцию, что оказалось ниже ожиданий. На этом фоне обыкновенные акции компании упали в цене на 4,5%, привилегированные — на 4,4%.
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