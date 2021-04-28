Сбер решил заняться бизнесом в сфере разработки и продажи видеоигр. С этой целью он намерен инвестировать в покупку молодых студий, работающих в этом сегменте. На данном этапе это начинание не выглядит как полномасштабное освоение рынка. Покупка Gosu Data Lab, а также в перспективе других схожих по размеру бизнесов обойдется в несколько сот миллионов рублей. Это не обременительно для основного бизнеса Сбера, который уже владеет непрофильными активами на десятки миллиардов и генерирует выручку от банковского направления в размере около 800 миллиардов в год.

Вместе с тем Сбер не является абсолютным новичком в игровой индустрии. Большинство сервисов внутри его экосистемы имеет встроенные механизмы геймификации, созданные разработчиками банка и его дочерних структур. Штат IT-специалистов у Сбера (включая Сбертех) на данный момент превышает 11 тысяч. Кадры — одно из сильных конкурентных преимуществ банковской группы. Сбер может себе позволить нанимать лучших специалистов, что в перспективе позволит ему занять заметную долю на рынке игрового софта.

Сильных конкурентов, не считая Mail.ru Group, в нише видеоигр, в том числе мобильных, на сегодня нет. Эти две компании изначально сфокусированы на разные рынки: Mail.ru Group делает цифровой продукт для западного потребителя, на базе экосистемы Сбера, вероятнее всего, будут выпускать продукцию, ориентированную на пользователей из РФ и СНГ. Скорость развития в этой нише у Сберигр будет зависеть от объема инвестиций. Первую выручку можно ожидать не ранее 2022 года. На стоимости акций запуск игрового бизнеса скажется положительно, добавив 3-5% потенциальной доходности к основным таргетам.



