Акции "Яндекса" подают разворотные сигналы
В лидерах роста к середине сессии были акции ТМК (+4,53%), которые коррекционно восстанавливались после обвального падения предыдущих дней, и бумаги ТГК-2 (+2,15%). Акции Яндекса подорожали на 1,07%. В лидерах снижения находились привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-4,32% и —4,20% соответственно), котировки Детского мира (-3,28%) и гдр TCS Group (-2,51%).
Акции Татнефти в среду упали после разочаровывающей рекомендации совета директоров по дивидендам за 2020 год в размере 22,24 руб. на акцию с отсечкой 9 июля. На рынке в среднем ожидали дивиденды в диапазоне 25-31 руб.
Яндекс же представил финансовые результаты по US GAAP за 1-й квартал текущего года выше консенсуса. Так, выручка компании увеличилась на 55,6% г/г до 73,1 млрд руб. (прогноз +48,7% г/г до 69,87 млрд руб.), а прогноз по выручке в этом году был повышен до 315-330 млрд руб. против 305-320 млрд руб. ранее.
С технической точки зрения акции Яндекса пытаются вернуться к восходящему тренду и в среду проверяли на прочность среднюю полосу Боллинджера дневного графика (4750 руб.). Закрепление выше укажет на неплохие шансы развития роста к 4990-5000 руб. (верхняя полоса Боллинджера и апрельские максимумы). В пользу возможной смены настроений на “бычьи” указывают ADX, зафиксированный недавно более высокий по сравнению с предыдущим минимум (4521 руб), а также близость долгосрочной поддержки 4500 руб. Пока что, однако, покупателям все же стоит соблюдать осторожность и дождаться подтверждения позитивного сигнала в виде закрепления бумаг выше 4750 руб.
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