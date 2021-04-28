В начале сессии рубль совершал разнонаправленные движения в небольшом плюсе, после чего стал укрепляться благодаря улучшению внешнего фона. Утром глобальные площадки и нефтяные цены повышались, резко снизившись после старта основной российской сессии. Однако вскоре произошел коррекционный отскок, а нефть обновила недельные вершины.

Опасения по-прежнему вызывает рост доходностей гособлигаций США, ускорившийся вчера вечером. Это угрожает ужесточением риторики ФРС уже по итогам завершающегося сегодня заседания, хотя в целом от него не ждем каких-либо сюрпризов.

Развивающиеся валюты поначалу находились под давлением растущего доллара. Однако на открытии европейской сессии он перешел к коррекционному снижению, улучшив ситуацию в секторе. В результате некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать негативную тенденцию. На старте торгов индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но затем быстро сдал позиции, обновив вчерашний минимум.

Несмотря на снижение ОФЗ в середине сессии рубль обновил месячный максимум к доллару и трехнедельный к евро, реагируя на усиление восходящей динамики нефтяных цен.

Нефть демонстрирует силу

Вчера вечером нефть совершила резкое восходящее движение, но сегодня в начале дня находилась под давлением. Утром рост возобновился и вслед за просадкой, произошедшей в начале наших торгов, котировки устремились вверх, обновив недельный максимум.

Непродолжительное давление на нефтяные цены оказало более сильное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в ночном отчете Американского института нефти. Однако рынок сумел быстро преодолеть этот негатив благодаря вчерашнему заявлению ОПЕК+ о том, что спрос на нефть в 2021 г. останется сильным, а всплеск числа заражений COVID-19 в Индии не будет иметь долгосрочных последствий.

Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 0,7 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,1 млн барр.

Доллар отвоевывает утраченные позиции

Американская валюта с начала дня повышалась, резко снизившись на старте основной российской сессии. Затем индекс доллара (DXY) возобновил восходящие попытки, прибавляя сейчас 0,1% вблизи уровня 91 п.

Сегодня оказать влияние на все активы способны итоги заседания ФРС (21:00 МСК) и последующая пресс-конференция главы американского регулятора (21:30). Хотя от мероприятия не ждут каких-либо сюрпризов, намеки на ужесточение риторики ФРС способны оказать поддержку доллару.

Европейская валюта поначалу активно сдавала позиции, ускорив снижения на открытии у нас основных торгов. Затем пара EUR/USD резко отскочила и перешла к консолидации, теряя сейчас 0,15% около отметки 1,207.

Техническая картина

Пара USD/RUB пробивает поддержку 74,63, что увеличивает вероятность ускорения снижения. Промежуточной целью нисходящего движения может выступить уровень 74 руб.