Сегодня инвесторы ждут два важных события. Во-первых, ФРС США должен огласить свои виды на монетарную политику в ближайшее время. Во-вторых, Джо Байден выступит с докладом о своих масштабных планах и источниках их финансирования.

От американского центробанка инвестиционный мир в принципе ничего не ждет. Все прекрасно знают, что нынешнее руководство ФРС будет до последнего проводить стимулирующую монетарную политику, несмотря на хорошие экономические показатели и высокую инфляцию. Однако и тут все может быть не так гладко.

ФРС толерантна к инфляции, пока она не перевалила за 3%. Если это вдруг случится и начнут падать реальные доходы американцев, в этом будет прямая вина американского ЦБ. Поэтому сейчас любой намек со стороны Пауэлла на то, что что-то идет не так, будет означать скорое сокращение программы количественного смягчения, а это уже удар по оторвавшемуся от реальности рынку акций.

От Байдена ждут только одной цифры – уровень нового налога на прирост капитала. На прошлой неделе вбрасывали различные цифры и 43%, и 30%. Сегодня утром деловые СМИ США уже растиражировали новый показатель – 39.6%.

Сразу скажу, этого достаточно для того, чтобы богатые инвесторы начали фиксировать прибыль по своим позициям, а это второй удар по безумному рынку акций. Итак, главный вопрос дня – будет ли сегодня новое-старое кино под названием "Двойной удар".