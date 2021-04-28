Рубль начинал день неуверенно, но затем укрепился за счёт нефти и ожиданий по действиям ЦБ РФ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4990 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 5,03%, на неделю до 5,15%, а на месяц остались на уровне 5,35%. На первом из двух аукционов Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 25 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил лишь 20,998 млрд рублей по номиналу при спросе 24,553 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,21% годовых. Некоторых участников аукциона могли смутить слова представителя ЦБ РФ. 1-й зам. председателя Ксения Юдаева сделала несколько важных заявлений.

По её словам, на апрельском заседании регулятор даже не рассматривал вариант сохранения ставки, поскольку инфляция была выше цели и необходимо было принимать меры для её замедления. Она также отметила, что к текущему моменту замедления не произошло, а показатель лишь вышел на плато. Также она указала на то, что потребительский спрос начинает носить спекулятивный характер, что создаёт вторичные инфляционные риски.

Ранее многие на рынке и в аналитическом сообществе говорили о существенном замедлении инфляции после мартовского пика, но, похоже, в ЦБ уже видят риски того, что высокие темпы роста цен сохранятся дольше прежних прогнозов. Соответственно, ставка регулятора может быть вновь повышена с более широким шагом.

Рынок ОФЗ пока заложил вероятное изменение ключевой ставки до 5,5%, но заявления Юдаевой могут скорректировать эти ожидания вверх. В любом случае, рубль постепенно возвращает себе инвестиционную привлекательность, что повышает вероятность дальнейшего укрепления. На Forex индекс доллара сохранял свой рост на 0,1% и пытался удержаться выше 91 пункта. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам застыла на уровне 1,64% и на этом страхи более "ястребиного" заявления ФРС ограничились.