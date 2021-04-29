Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут. Сырьевые контракты дорожают на улучшении ожиданий экономического роста в мире. Доллар продолжает демонстрировать слабость. Кроме внешнего фона российский рынок будет изучать местные корпоративные отчёты. Отчитаются «Магнит», «Детский Мир», «ЭНЕЛ Россия», Сбербанк и Mail.ru. Ждём попытки вернуться к значению 3600 пунктов по индексу МосБиржи в начале дня и дальнейшее укрепление рубля.

Корпоративные отчёты интересней российскому инвестору, чем мнение Европарламента

По итогам торгов 28 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,62% до 3578,12 п., а РТС на 0,46% до 1509,06 п. 8 отраслевых индексов снизились и два выросли. Лидером роста стал сектор информационных технологий (+1,25%). Лидерами снижения стали транспортный (-1,93%), нефти и газа (-1,52%), а также металлы и добыча (-1,33%). Утро на рынке начиналось вполне позитивно, но постепенно рынок растерял свои достижения. К вечеру своё слово сказал Европарламент, где решили призвать к отключению РФ от SWIFT и отказу от российских нефти и газа в случае продолжения агрессии на Украине. Впрочем, даже одобренная резолюция будет носить лишь рекомендательный характер, но сам факт продолжающейся санкционной истерики создаёт неприятный фон. Впрочем, рубль, в отличие от акций, проигнорировал данное событие. Собственно, на рынке акций также доминировали корпоративные новости, которые оказывали существенное влияние. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 104,536 млрд рублей по сравнению с 114,167 млрд рублей днём ранее. Закрытие торгов ниже 3600 пунктов по индексу МосБиржи повышает вероятность развития коррекционных настроений, но индекс может всё переиграть, если сможет вернуть потерянные позиции.