В среду российский рынок выглядел слабо. Индекс Мосбиржи сползал вниз в течение дневной сессии и в моменте опускался в район 3560 п. Ближе к закрытию вечерних торгов часть потерь удалось отыграть.

Среди наиболее ликвидных активов в аутсайдеров оказались акции Татнефти на фоне объявления невысоких дивидендов, а также бумаги Норникеля, которые скорректировались после импульса роста вторника, обусловленного новостями о байбэке.

Кроме того, умеренное давление на российский рынок и бумаги экспортеров в частности оказал фактор укрепления рубля. Пара USD/RUB опустилась к 74,4. Таким образом, можно говорить о возврате курса доллара в ранее проторгованный ранее диапазон 72,5–75. При стабильном внешнем фоне в ближайшие месяцы котировки могут спокойно опуститься к нижней границе этого коридора.

Вчерашняя снижение рынка может показаться началом фиксации перед традиционно слабым маем. Тем более ранее индекс Мосбиржи сумел переписать исторические максимумы. Однако сейчас нет уверенности в том, что нас ждет глубокая коррекция, если только не появится каких-то дополнительных факторов снижения, будь то обострение геополитических факторов или же масштабный откат на ключевых западных площадках.

Наблюдаемая волна воспринимается в качестве нисходящей коррекции в рамках растущего тренда. Обращаю внимание, что за последние полгода по индексу Мосбиржи не было даже двух подряд сессий со снижением более 1% каждая. Просадки оказываются краткосрочными, учитывая ту благоприятную конъюнктуру, которая сложилась на рынке commodities. Так, многие промышленные металлы близки к многолетним максимумам. Цены на нефть Brent возобновили движение наверх и сегодня уже находятся выше $67 за баррель. К тому же в целом рынки развивающихся стран, динамику которых отражает индекс MSCI EM, в последние недели постепенно растут.

В данный момент нижняя граница восходящего канала по индексу Мосбиржи расположена в районе 3500 п. Этот рубеж отделяет рынок от чуть более глубокой коррекции в сторону 3400 п. Пока же котировки выше 3500 п. сверху в качестве промежуточного сопротивлении выделяется район около 3620 п., а среднесрочные ориентиры находятся ближе к 3690–3700 п.

О более высоких целях пока говорить преждевременно. К тому же мы приближаемся к активной фазе дивидендного сезона. По нашим расчетам, с мая по конец июля индекс Мосбиржи на дивидендных гэпах может потерять около 3,4–3,6%. То есть при прочих равных индекс мог бы опуститься от в зону 3450–3455 п.

В разбивке по месяцам наибольшее давление стоит ожидать в мае. За первые 2 недели индекс Мосбиржи способен потерять около 1,4% на отсечках Сбербанка, Новатэка, Полиметалла, Мосбиржи.

Заседание ФРС

Вчерашнее заседание ФРС прошло без больших сюрпризов, ставки и объем стимулирования остаются прежними. В целом заявления регулятора подтверждают готовность регулятора к активному монетарному стимулированию, если того потребует ситуация в экономике.

Пока особого беспокойства у регулятора рост доходностей Treasuries не вызвал. При прочих равных условиях, это в целом позитивно для рынка акций и негативно для доллара. Так, курс EUR/USD по итогам среды вернулся в район максимальных значений с февраля, достигнув 1,215.

В фокусе

Татнефть-ао (-6,8%), Татнефть-ап (-6,4%). Совет директоров рекомендовал скромные дивиденды 12,3 руб. на акцию. Инвесторам это не понравилось. Краткосрочных драйверов для резкого роста пока недостаточно. К тому же не добавляет оптимизма позиция Минфина о том, что пересмотра налогового режима для сверхвязкой нефти не планируется. Татнефть вынуждена будет сократить инвестиции в добычу до 2030 г. на 225 млрд руб., заявлял гендиректор компании Азат Ягафаров.

По обыкновенным акциям зона потенциального торможения импульса снижения может находиться в районе технической поддержки 505–520 руб.

Segezha Group. Акции начали торговаться на Московской бирже. В первый день они снизились на 0,4% от цены IPO в 8 руб. На длинной дистанции актив может быть привлекательным. Но в краткосрочной перспективе крайне сложно оценить потенциальную динамику бумаг. После IPO волатильность, как правило, некоторое время остается повышенной.

Итоговая оценка Segezha Group примерно соответствует среднеотраслевым уровням. При этом компания отличается более высокими показателями рентабельности, высокой самообеспеченностью лесоматериалами, а также ожиданиями роста бизнеса опережающими рынок темпами. Поэтому бумаги Segezha Group по объявленной цене могут быть интересны инвесторам.

АФК Система (-2,5%). Бумаги Системы встретили снижением факт размещения Segezha Group вблизи нижней границы обозначенного ранее диапазона IPO. Не ожидаем, что это движение перерастет в продолжительную нисходящую тенденцию. Акции АФК остаются привлекательными с потенциалом роста выше 40 руб.

Оценка долей Системы в четырех публичных дочках (МТС, OZON, Эталон и Segezha) сейчас близка к 700 млрд руб. При этом капитализация АФК, увеличенная на долг корпоративного центра, находится на уровне около 520 млрд руб. То есть акции торгуются с дисконтом к стоимости активов. А ведь у Системы есть еще и другие непубличные активы, в том числе те, которые в перспективе также могут выйти на IPO (Медси, Степь и Биннофарм). К тому же важным драйвером в среднесрочной перспективе станет обновление дивидендной политики компании.

Яндекс (+2,2%). Яндекс представил сильные результаты по итогам I квартала. Компания превзошла консенсус-прогноз по выручке и EBITDA. Драйверами увеличения выручки стали сегмент такси, Яндекс.Маркет, медиасервисы, направление IoT. Из позитивного также стоит выделить повышение прогнозов компании по выручке на 2021 г. Яндекс ожидает роста на 44–51% к уровню 2020 г. до 315–330 млрд руб. против 305–320 млрд руб. ранее. Ближайшая область сопротивления по акциям может быть расположена в районе 4900–5000 руб.

Новатэк (-0,8%). Вчера были опубликованы позитивные результаты за I квартал, которые оказались в рамках ожиданий. Ключевой фактор улучшения показателей — рост цен на газ и СПГ, а также увеличение объемов добычи. Это способствовало выраженному росту EBITDA и чистой прибыли. По итогам II квартала финансовые результаты также ожидаются сильными в свете благоприятной конъюнктуры на рынке газа.

АЛРОСА (-1%). Совет директоров рекомендовал выплатить 9,54 руб. на акцию. Это 837% по текущим уровням. Реакция бумаг нейтральная, так как во многом ожидания подобных выплат были заложены в цену. Текущая оценка акций АЛРОСА, на наш взгляд, близка к фундаментально справедливой.

Норникель (-2,3%). Бумаги ГМК в среду оказались в лидерах по обороту на всем российском рынке. Акции отыграли вниз весь прирост вторника, обусловленный новостями о байбэке. Фактор обратного выкупа должен выступить поддержкой, так что продолжительного снижения в базовом сценарии не жду. Наоборот, дальнейшее падение котировок может быть интересным моментом для покупки с целью последующего предъявлении в рамках байбэка. Вопрос лишь в том, какой объем из предъявленных акций будет выкуплен. На него сложно дать точный ответ, так как непонятна позиция крупнейших держателей по этому вопросу.

Сегодня финансовые результаты за I квартал по МСФО опубликуют Детский мир, Энел Россия, Mail.ru Group.

Газпром в четверг отчитается по МСФО за 2020 г. Компания традиционно публикует годовые финансовые результаты одной из последних на российском рынке. Больших сюрпризов не ожидается, особенно с учетом того, что дивиденды за 2020 г. ранее уже были предложены правлением компании (12,55 руб.). Кроме того, на 29–30 апреля назначен День инвестора Газпрома, который пройдет в онлайн-формате.

Также об операционных и финансовых квартальных результатах отчитается Магнит. Операционный отчет опубликуют ЕРВАЗ и ГК «Мать и дитя».

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,5%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $67,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия среды.



