Какой сигнал получили инвесторы от Пауэлла
Федеральная резервная система США оставила ставку без изменений. Аналогичная политика введется по отношению к покупкам активов: ФРС продолжит покупки казначейских облигаций на уровне $80 млрд в месяц и ипотечных ценных бумаг в размере $40 млрд (MBS).
Отвечая на многочисленные вопросы про инфляцию, глава ФРС Джером Пауэлл попытался донести аудитории, что они хотят увидеть фактический рост инфляционных показателей (не их прогнозные значения, а именно рост). Хотя это не обсуждалось, но на момент показалось, что Пауэлл обеспокоен возможным риском дефляции, поэтому он и его коллеги хотят провести максимально стимулирующую политику для того, чтобы инфляция отразилась на фактических данных. Только после этого ФРС будет говорить о том, чтобы сокращать прирост своего баланса.
Отдельно Джером Пауэлл отметил финансовую устойчивость банков, которая показала феноменальные результаты, поэтому повышать уровень резервирования для банков не будут, что соответствует последним решениям ФРС о непродлении SLR и о разрешении проводить обратный выпуск акций банками.
Для инвесторов это очевидный сигнал к покупке бумаг, поскольку бизнес лучше всего адаптируется к инфляции в рамках акционерного капитала. Более того, на фоне отчета более 40% акций из S&P 500 становится понятно, что реальные результаты восстановления бизнеса сильно превышают ожидания рынка. В итоге рынок акций имеет все шансы для дальнейшего роста.
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