Цены на нефть в среду продолжили расти, поскольку ожидания сильного спроса в летний сезон перевешивают опасения из-за скачка заболеваемости в Индии, Японии и Бразилии.

Исследовательская группа по сырьевым товарам инвестбанка Goldman Sachs в среду опубликовала прогноз, согласно которому цены на commodities в течение следующих 6 месяцев могут вырасти еще на 13,5%. В том числе специалисты проявляют высокий оптимизм в отношении нефти.

«Мы ожидаем самого большого скачка спроса на нефть в истории, роста на 5,2 млн б/с в течение следующих шести месяцев», — цитирует аналитиков Reuters. Специалисты аргументируют свое мнение ускорением вакцинации в Европе и реализацией отложенного спроса на поездки. Банк ожидает, что смягчение ограничений на международные перелеты в мае спровоцирует скачок спроса на топливо со стороны авиационной отрасли на 1,5 млн б/с.

EIA в среду отчиталась о росте запасов нефти в США на 0,1 млн баррелей, что ниже прогноза 0,66 млн и ощутимо ниже оценки от API в размере 4,3 млн баррелей. Добыча в США сократилась на 0,1 млн б/с до 10,9 млн б/с. Чистый импорт подскочил на 1,2 млн б/с.

Статистика вышла исключительно позитивная. Рост запасов оказался чисто символический, несмотря на совокупный рост предложения на 1,1 млн б/с (около 7,7 млн баррелей за неделю). При этом запасы бензина также выросли слабее прогнозов, а запасы дистиллятов упали на 3,3 млн баррелей против ожидаемого снижения на 0,65 млн. Загрузка НПЗ выросла до нового постпандемийного максимума 85,4%. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, выросли по сравнению с предыдущей неделей на 1,6 млн баррелей до 20,4 млн.

Данные EIA являются важным триггером для рынка, поскольку они показывают усиление спроса по мере приближения высокого сезона по автомобильному трафику и спросу на бензин. Это повышает уверенность рынка в том, что сильный спрос компенсирует увеличение добычи со стороны ОПЕК+ и цены на нефть останутся высокими. В то же время стоит отметить, что риски более высокой добычи со стороны США во II полугодии 2021 г. также повышаются.

Фьючерсы на Brent закрыли торги в среду выше $67 за баррель и в краткосрочной перспективе могут продолжить движение вверх. Целевым ориентиром может выступить круглая отметка $70 за баррель. При этом потенциал для дальнейшего роста пока ограничен, поскольку рынок будет внимательно следить за новыми индикаторами спроса и может еще некоторое время сохранять осторожность на фоне всплеска COVID-19 в Индии.



