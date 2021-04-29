Вчера Минфин провел аукционы двух выпусков с фиксированным купоном – 10-летнего ОФЗ-26235 и 14-летнего ОФЗ-26233 – с лимитом 25 млрд руб. каждый, результаты которых оказались слабее, чем мы ожидали. На первом аукционе Минфин продал бумаг ОФЗ-26233 на сумму 21 млрд руб., при этом соотношение спроса и фактического размещения (1,2x) было самым низким с начала года. Доходность по цене отсечения составила 7,23%, что на 9 бп выше уровня закрытия вторника и на 4 бп выше уровня вторичного рынка на момент начала аукциона. После объявления итогов аукциона цена выпуска на вторичном рынке снизилась примерно на 0,1 пп. Всего было удовлетворено 143 заявки, на пять крупнейших из которых пришлось 26% общего размещения. Доля неконкурентных заявок составила 34%. На аукционе ОФЗ-26235 спрос был выше, а Минфин занял более консервативную позицию в отношении цены размещения. В итоге он продал облигаций на 9,7 млрд руб. при соотношении спроса и фактического размещения в 5,3x (в отличие от первого аукциона, в данном случае это был почти годовой максимум). Доходность по цене отсечения составила 7,12%, превысив на 4 бп уровень закрытия предыдущих торгов и на 2 бп – значение на момент начала аукциона. После объявления результатов бумага выросла в цене на 0,2 пп. Минфин удовлетворил 18 заявок, на пять крупнейших из которых пришлось 57% общего размещения. Доля неконкурентных заявок составила почти 45%. С учетом вчерашних размещений суммарный объем заимствований с начала квартала достиг 531 млрд руб., или 53% квартального плана. Таким образом, до конца квартала Минфину необходимо в неделю размещать облигаций примерно на 52 млрд руб.

На вторичном рынке торговая активность вчера осталась ниже средней: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 19,4 млрд руб., что больше по сравнению с 14,7 млрд руб. во вторник, но заметно меньше среднедневного показателя предыдущих двух недель (40–45 млрд руб.). По итогам сессии наклон кривой увеличился: спред на отрезке 2–10 лет расширился на 2 бп (до 125 бп) вследствие роста доходностей длинных облигаций, вызванного предложением новых бумаг и общим повышательным давлением на доходности длинных бенчмарков развивающихся стран. Стоимость 10-летнего ОФЗ-26235 (YTM 7,1%) вчера снизилась на 0,2 пп (доходность выросла на 3 бп), а 14-летний ОФЗ-26233 (YTM 7,2%) поднялся в доходности на 6 бп. Среднесрочные ОФЗ закрылись ростом доходностей на 1 бп, в то время как короткие выпуски завершили день на прежних позициях. Длинные облигации ЮАР, Мексики и Бразилии повысились в доходности на 6–9 бп.



